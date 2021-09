Gaia al Corona Capital Festival a Città del Messico

Nella line up del Corona Capital 2021 ci sarà anche GAIA, insieme a Tame Impala, Disclosure, The Kooks e molti altri artisti che faranno parte delle serate in programma il 20 e il 21 novembre 2021 a Città del Messico in quello che viene definito uno dei festival più importanti e all’avanguardia dell’America Latina. Per la prima volta su un palco internazionale, GAIA si esibirà al Corona Capital 2021 durante la serata del 21 novembre e i biglietti saranno in prevendita da giovedì 16 settembre ore 18:00 e in vendita generale da sabato 18 settembre ore 18:00.

Cantautrice dalle molteplici contaminazioni, Gaia uscirà il prossimo 29 ottobre con il suo nuovo album ALMA” (Sony Music / Columbia Records) e questa estate ha attraversato l’Italia con il suo primo tour live “Finalmente in TOUR”.

Reduce dall’appena certificato disco d’Oro per il singolo “BOCA” feat. Sean Paul & Childsplay, GAIA porterà sul palco del festival la sua musica che integra sapientemente italiano e portoghese, sonorità pop, urban e sudamericane. Nelle precedenti edizioni il Corona Capital Festival ha visto esibirsi artisti del calibro di Billie Eilish, Foo Fighters, Arctic Monkeys, The XX, Pj Harvey, Phoenix, Alt J, Flume, Portishead, LCD Soundsystem, Lana Del Rey, Pixies e molti altri, costituendo di fatto uno degli eventi più importanti per grandezza e rilievo musicale, che ogni anno ospita la migliore musica internazionale.