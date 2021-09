“Happy Gospel” di Sebaa da oggi è anche un video

Dopo l’anteprima per il sito de Le Rane, è disponibile su Youtube il nuovo video di Sebaa per il suo nuovo singolo dal titolo Happy Gospel. Uscito per Waves Music Agency dal 9 settembre 2021, Happy Gospel è un nuovo capitolo che ci avvicina all’uscita dell’EP di debutto Butterfly Radio,

Ecco i primi minuti di quello che sarà un mondo stratificato e complesso di influenze, rigorosamente senza genere.

Sebaa dunque un rapper atipico: la musica diventa uno strumento per dire la propria, un esercizio di stile per migliorarsi. Ecco le sue parole:

“Al giorno d’oggi, anche grazie ai social, sembra siamo obbligati a dire la nostra. Questa sovraesposizione dell’ego mi fa passare la voglia di dare la mia opinione. Non ho l’esigenza di dire cosa penso ma mi compiaccio nel trasformare le mie idee in suono. Un Artista è un individuo la cui attività si esprime e opera nel campo dell’arte. Non vi sembra che sia una parola un po’ troppo inflazionata ultimamente?

Mi risento spesso dal dire che sono un artista, per l’appunto come posso definirmi tale davanti a una tela del Mantegna, a un brano di Gaye o un testo di Kendrick.

L’arte é sacrificio, e l’artista é colui che studia e dedica il suo tempo a migliorarsi in una gara contro sé stesso, sia che il miglioramento sia effimero e fine solo all’atto tecnico-pratico che il miglioramento sia “nobile” e fine alla volontà di esprimere se stessi.

Nessuno è un artista perché autoproclamato tale nella bio di Instagram.“

