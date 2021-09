Le note ancora non si spengono al polo multiculturale all’aperto, targato Teatro Martinitt. Per il penultimo concerto di stagione, ecco l’ex chitarrista de Il Muro del Canto, definito tra i cantautori più illuminati della sua generazione. Con la “nuova grammatica cantautoriale” per cui è famoso e amato, propone il suo ultimo disco: 11 brani che, senza ansia, parlano di ansia. E di altri disagi propri e altrui. In chiave pop.

Giancane: chi è Giancarlo Barbati?

Giancarlo Barbati –in arte Giancane- è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla vocazione country. Il 7 settembre all’Arena Milano Est porterà live “Ansia e Disagio”, il suo ultimo album in studio, che racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Tra gli 11 brani, anche il celebre singolo “Ipocondria”, che ha visto la collaborazione del rapper Rancore e, per i disegni del videoclip in bianco e nero, di Zerocalcare.

Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre, Giancane ha inaugurato una nuova stagione compositiva, inventando una grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare.