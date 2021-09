“Fratelli di Crozza” torna live sul canale Nove

“Fratelli di Crozza” torna live dal 24 settembre in prima serata sul Nove e in live streaming su Discovery+

In occasione del ritorno del One Man Show, Maurizio Crozza veste i panni di un nuovo personaggio: Red Ronnie

Dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi di oltre 1,8 milioni di telespettatori) e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, MAURIZIO CROZZA è pronto a tornare in diretta dagli studi di Milano con “FRATELLI DI CROZZA”, da venerdì 24 settembre in prima serata sul NOVE.

In occasione del ritorno del suo one man show, in cui analizza con la sua pungente e inconfondibile satira l’attualità politica e sociale del nostro Paese, l’artista genovese veste i panni di un nuovo personaggio: è Red Ronnie che nel suo archivio conserva le più incredibili interviste, che, ahimè, non può mostrare

“Fratelli di Crozza”, in live streaming gratuito

“Fratelli di Crozza” sarà visibile anche in live streaming gratuito su discovery+, la piattaforma streaming del gruppo Discovery, dove è possibile rivedere in esclusiva tutti gli episodi completi delle passate stagioni.

“Fratelli di Crozza”, il cast

“Fratelli di Crozza” è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.

“Fratelli di Crozza” è anche su:

DPLAY: www.dplay.com/fratelli-di-crozza – FACEBOOK: www.facebook.com/fratellidicrozza

TWITTER: @FratelliCrozza – INSTAGRAM: @FratelliDiCrozza

