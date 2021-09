Formula 1: Hamilton è lo Zar della pioggia

Formula 1: le Qualifiche

Dopo il diluvio a Sochi, il cielo si apre per l’inizio delle qualifiche del GP di Russia.

Verstappen e Leclerc partiranno comunque in fondo al gruppo per aver sostituito la power unit, indipendentemente dal risultato che otterrano in questo sabato.

Nel Q1 Max non prende rischi e riporta subito la sua monoposto ai box senza segnare alcun tempo.

Volano le frecce d’argento Mercedes, mentre la pista continua a migliorare: escluse le due Alfa Romeo e le due Haas.

Formula 1: Norris in Pole Position

Anche nel Q2 la musica è la stessa, ma la sorpresa arriva nel Q3.

Con una sessione incredibile, Norris ottiene la Pole Position seguito da Sainz e Russell.

Hamilton sbatte contro il muro di ingresso della pit lane e si deve accodare.

Formula 1: la classifica delle Qualifiche

1 Norris 2 Sainz

3 Russell 4 Hamilton

5 Ricciardo 6 Alonso

7 Stroll 8 Perez

9 Ocon 10 Vettel

11 Gasly 12 Tsunoda

13 Raikkonen 14 Schumacher

15 Mazepin 16 Bottas

17 Giovinazzi 18 Latifi

19 Leclerc 20 Verstappen

Formula 1: Ferrari straordinaria al via

Super partenza di Sainz che con una staccata di forza si prende la prima posizione, ottimo spunto anche di Leclerc (12esimo).

I due contendenti Hamilton e Verstappen sono costretti invece ad inseguire.

Max si trova alle spalle di Bottas; il finlandese deve cercare in tutti i modi di tenere dietro l’avversario.

L’olandese non si lascia sorprendere e si sbarazza facilmente della Mercedes al sesto giro.

Formula 1: la rimonta di Verstappen

Norris infila il torero della Ferrari e si riprende la leadership della corsa proprio prima della girandola dei pit stop.

La McLaren ha un eccellente passo gara, mentre la Red Bull di SuperMax mette le ali e vola in rimonta.

Hamilton attiva la modalità “cacciatore” e si porta virtualmente in seconda posizione.

Nota dolente: sosta disastrosa per Leclerc.

Formula 1: un finale all’ultima goccia

“Questa gara è nostra”… il team radio Mercedes spinge Lewis.

Arriva la pioggia e la gara si infiamma negli ultimi giri.

Lando non si ferma per cambiare le gomme e perde la posizione: questa volta il gigante Golia ha la meglio su Davide.

Vince Hamilton, incredibilmente Verstappen è secondo.

Sainz sale sul terzo gradino del podio.

Formula 1: il Podio

1 Hamilton

2 Verstappen

3 Sainz

