Focus Canale 35: al via «Mediaset per Dante»

Un esperimento mai realizzato in tv: in onda per 41 ore non-stop il testo integrale delle Divina Commedia: dalle ore 7.00 di lunedì 13 settembre a mezzanotte del 14

Un’opera che ha una sua permanente validità, come una sua funzione storica e civile.

Una testimonianza della civiltà medievale, una sintesi dei suoi modelli culturali, cosmologici, storico-filosofici e teologici.

Missione – morale – della Divina Commedia era quella di:

►trasmettere valori (ordine, giustizia, pace, libertà, razionalità, dignità morale) da contrapporre alle logiche del profitto, dei poteri politici e di quelli religiosi;

►fare un’analisi dei problemi eterni dell’umanità (Bene e Male, vita e morte, ultraterreno);

►procedere in un percorso verso la purificazione, dello stesso Dante e dell’intera umanità.

«Mediaset per Dante», DC: il viaggio immaginario

La DC narra quindi un viaggio immaginario, Itinerarium mentis in Deum, che conduce alla visione della Trinità attraverso i tre regni ultraterreni, in una rappresentazione immaginaria e allegorica dell’oltretomba cristiano, arricchito dalla straordinaria creatività immaginativa dell’Alighieri.

La DC, pur adottando molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali, grazie a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà è un’opera profondamente innovativa.

«Mediaset per Dante», DC: guide ultraterrene di Dante

►Tre, nella DC, le guide ultraterrene di Dante: Virgilio, Beatrice e San Bernardo.

Le tre cantiche comprendono un totale di 100 canti: la prima (Inferno) è di 34 canti, le altre due, Purgatorio e Paradiso sono di 33 canti ciascuna.

Il primo canto dell’Inferno viene considerato un prologo a tutta l’opera: in questo modo si ha un canto iniziale, più 33 canti per ciascuna cantica.

►Tutti i canti sono scritti in terzine incatenate di versi endecasillabi.

►La lunghezza di ogni canto va da un minimo di 115 versi a un massimo di 160.

►L’intera opera conta complessivamente 14.233 versi.

L’opera, che ebbe uno straordinario e immediato successo, contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana.

Ancor oggi, la DC è una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

