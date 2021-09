Grande Fratello Vip, al via la sesta edizione

Alla conduzione Alfonso Signorini. Opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Da lunedì 13 e venerdì 17 settembre in prima serata su Canale 5 torna “Grande Fratello

Vip” con due appuntamenti settimanali.

I riflettori stanno per riaccendersi. Sta per iniziare il racconto di un nuovo entusiasmante viaggio nella Casa di Cinecittà in cui un gruppo eterogeneo di vip – composto da 22 concorrenti – è pronto a varcare la Porta Rossa e a inaugurare la sesta edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto, per la terza volta, da Alfonso Signorini.

Al suo fianco, una coppia di opinioniste inedita e tutta al femminile formata da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

“Grande Fratello Vip”, i concorrenti

Ainett Spephens, Aldo Montano, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Carmen Russo, Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Raffaella Fico, Samy Youssef, Soleil Anastasia Sorge, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti sono pronti a mettersi in gioco al cento per cento per vivere un’esperienza unica e irripetibile, senza contatti diretti e influenze esterne.

“Grande Fratello Vip”, il montepremi

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in

beneficienza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne a nomination ed eliminazioni a sorpresa.

“Grande Fratello Vip”, la programmazione

Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte).

Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

“Grande Fratello Vip”, digital

“Grande Fratello VIP” è anche un’esperienza multimediale grazie alle numerose iniziative del sito ufficiale, del mondo Mediaset Infinity e dei social del programma.

“Grande Fratello Vip”, il sito ufficiale

Il sito del programma www.grandefratellovip.mediaset.it coinvolgerà gli utenti con un fitto palinsesto di news, approfondimenti, gallery fotografiche e video on demand (puntate intere e clip).

Il programma sarà raccontato live grazie a:

Diretta streaming del prime-time

Diretta streaming dalla Casa, attiva h24: gli utenti potranno scegliere tra due regie, collegate a diversi ambienti della Casa, e un canale “+1”, grazie al quale potranno tornare

indietro di un’ora sulla regia principale, in modo da non perdersi nulla; – i video del prime-time e dalla Casa pubblicati in tempo reale; – il live blogging.

Tra i video esclusivi, digital-only, si segnalano i best-of della settimana, i video-riassunti delle Nomination e le collection con il meglio dei concorrenti eliminati.

“Grande Fratello Vip”, i social

L’hashtag ufficiale del programma è #GFVIP

La pagina Facebook (@grandefratello; 2.660.000 fan), il profilo Instagram (@grandefratellotv; 1.428.000 follower) e quello Twitter (@grandefratello; 500.000 follower) sono attivi da settimane nella pubblicazione di una serie di enigmi (indovinelli, rebus, cruciverba…) che, dopo aver fornito delle anticipazioni sulla nuova edizione, si “autodistruggono” in pochi minuti. Il carattere effimero dei contenuti ha l’effetto di scatenare la partecipazione dei fan, determinati a non perdersi alcun enigma e a trovare tutte le soluzioni.

Durante la messa in onda non mancheranno aggiornamenti in tempo reale, meme destinati a diventare virali e occasioni di interazione con il programma. Anche quest’anno all’interno della Casa sarà presente la Stanza Social: un luogo in cui i concorrenti saranno chiamati a connettersi con il mondo esterno, sempre con il controllo dell’occhio vigile di Grande Fratello.

“Grande Fratello Vip”, GF VIP Party

Dopo il successo della prima edizione, torna “GF VIP Party”, l’appuntamento digital-only dedicato al commento live di “Grande Fratello Vip”, realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia.

“GF VIP Party”, in diretta streaming ogni lunedì e venerdì dalle 20.45 alle 22.45 a partire dal 13 settembre, sarà visibile su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) e sul sito di “Grande Fratello Vip”.

Condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, “GF VIP Party” vedrà nella prima ora, in attesa del prime-time, l’intervento di numerosi ospiti – protagonisti del programma e loro cari, personaggi del mondo della tv e influencer, fan che si sono distinti per iniziative particolari – e si collegherà con Cinecittà grazie ad alcune incursioni nel backstage.

Nella seconda ora, via libera al commento della puntata: Giulia, Gaia e i loro ospiti seguiranno in diretta il programma di Canale 5 e non lesineranno battute, critiche e previsioni. L’interazione con gli utenti sarà assicurata dalla lettura dei commenti postati sui social e da una serie di challenge che potrebbero mettere le conduttrici (e non solo) in seria difficoltà…

L’hashtag ufficiale dell’iniziativa è #GFVIPparty.

“Grande Fratello Vip”, come si vota

• APP MEDIASET INFINITY

Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Infinity dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere

la propria preferenza.

• SITO WEB

Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

• SMART TV

Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity, registrarsi e quindi partecipare al televoto.

• SMS

Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno

votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di

conferma della validità del voto al costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio

operatore.

Per altre notizie relative al tema Dietro La Tv Dietro la Notizia