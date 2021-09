“Cosa non si fa” il nuovo singolo di Giovanna Turi

Dal 17 settembre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Cosa non si fa”, nuovo brano di Giovanna Turi.

Cosa non si fa per piacere o piacersi? Come possiamo star bene con noi stessi senza inseguire inutili ideali di perfezione? Questi gli interrogativi che Giovanna Turi pone all’ascoltatore nel suo nuovo brano, “Cosa non si fa”, un pezzo in cui l’autrice vuole sottolineare l’importanza della sostanza, dell’autentico benessere personale a discapito della mera apparenza e dell’estetica da cui siamo tanto ossessionati pur di piacere agli altri.

«”Cosa non si fa” è per tutte le donne che si amano – spiega l’artista a proposito del nuovo singolo – È una forma di amore verso se stessi e verso gli altri. Il piacere fa parte della vita anche se effimero. Non è solo vanità, come molti pensano, ma è una forma d’arte e d’amore. Vale sempre la pena volersi bene, amarsi per farsi amare e per amare a nostra volta».

