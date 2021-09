Castello Sforzesco. Tiepolo, Canaletto e i maestri del settecento veneziano in 48 opere del Gabinetto dei Disegni

La mostra, allestita nelle sale dell’antico Ospedale Spagnolo, sarà aperta al pubblico dal 15 settembre al 19 dicembre con ingresso gratuito

Il Castello Sforzesco di Milano inaugura, nelle Sale dell’Antico Ospedale Spagnolo, un ciclo di esposizioni dedicate alle collezioni grafiche del Gabinetto dei Disegni e della Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”. La prima mostra dossier, che apre al pubblico mercoledì 15 settembre, presenta cinque grandi maestri veneziani del XVIII secolo: Giovanni Battista e Giandomenico Tiepolo, Giovanni Battista Piazzetta, Antonio Canal detto il Canaletto e Bernardo Bellotto.

Castello Sforzesco, le opere su carta

L’esposizione, curata da Francesca Mariano e Eleonora Scianna, presenta una rara occasione per il pubblico di ammirare opere su carta che, per loro stessa natura, devono essere conservate in locali dedicati e in particolari condizioni e per questo sono escluse dal percorso museale permanente del Castello Sforzesco.

L’iniziativa viene realizzata a distanza di cinquantadue anni dall’importante mostra “Disegni del Settecento nelle collezioni del Museo d’Arte Antica di Milano” e a cinquanta da quella dedicata ai disegni di “Giovanni Battista Piazzetta e l’Accademia” curate dall’allora direttrice delle Raccolte d’Arte Mercedes Precerutti-Garberi.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 17.30 (ultimo ingresso 17.00) – chiuso il lunedì

InfoPoint Castello Sforzesco 02.88463700

www.milanocastello.it @castellosforzescomilano @grafiche_castellosforzesco

