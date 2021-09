L’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” opererà per la Stagione Sportiva 2021/22 a Parma, presso l’Ostello Studenti della città ducale, avviando con lo spostamento da Remedello il più vasto processo di conversione del Progetto di Formazione d’Elite della FIR.

Dopo aver annunciato il 4 settembre scorso la nuova progettualità per lo sviluppo degli atleti U21/U24 con le liste dei Permit Players e dei Draft Players, la visione dell’organo di governo del rugby italiano prende concretezza con l’integrazione dell’Accademia Nazionale con la franchigia federale delle Zebre Rugby Club.

I quindici atleti che, nel 2021/2022, proseguiranno la propria formazione all’Accademia avranno l’opportunità di svolgere allenamenti congiunti con gli atleti delle Zebre Rugby Club, passo prodromico del nuovo assetto formativo che, con la Stagione Sportiva 2022/2023, troverà piena attuazione con l’apertura di un nuovo polo formativo, speculare a quello di Parma ed operante in sinergia con la Benetton Rugby, a Treviso, permettendo ai migliori prospetti italiani di completare il percorso tecnico in quella che può essere a tutti gli effetti considerata l’università del rugby d’alto livello.

L’Accademia Nazionale, con quindici atleti convocati a farne parte nel 2021/22, non prenderà più parte al Campionato Italiano di Serie A, concentrandosi sulla formazione degli atleti attraverso la compartecipazione agli allenamenti di Zebre Rugby Club e agli impegni internazionali della Nazionale Italiana U20 per il 2021/22.

Nel 2021/22, per non interferire con il percorso scolastico degli atleti, proseguirà regolarmente l’attività dei Centri di Formazione Permanente U18, per i quali è in corso un processo di riallineamento orientato a riportare i Club – e le risorse stanziate per la formazione dei giovani talenti italiani e dei tecnici incaricati della loro crescita – al cuore della progettualità tecnica.

Il graduale trasferimento verso le Società del territorio delle competenze formative acquisite da FIR attraverso l’esperienza dei CDFP e delle Accademie avverrà sulla base di indicatori e parametri che sarà necessario soddisfare e volti per garantire, con il ritorno alla centralità formativa dei Club, continuità con l’offerta tecnica sviluppata nel corso dei dieci e più anni d’esperienza dalla Federazione, la cui qualità raggiunta è testimoniata dai risultati colti con continuità, nelle ultime stagioni, dalle Nazionale giovanili.

Questa la composizione degli staff tecnici e dei gruppi-atleti dell’Accademia Nazionale “Ivan Francescato” e dei Centri di Formazione Permanente:

Accademia Nazionale “Ivan Francescato” di Parma

Staff

Manager: Andrea Palini

Responsabile Tecnico: Mattia Dolcetto

Assistente allenatore: Roberto Santamaria

Preparatore fisico: Massimo Zaghini

Video-analyst: Flavio Ferraresi

Medico: Roberto Alessandrini

Fisioterapista: Matteo Polini

Psicologo dello Sport: Alessandro Bargnani

Accademia FIR: Atleti

Valerio BIZZOTTO (Rugby Bassano 1975)

Mattia BONAN (Benetton Rugby)

Giovanni CENEDESE (Villorba Rugby)

Andrea CUOGHI (Modena Rugby 1965)

Giacomo FERRARI (UR Capitolina)

Paul Marie FORONCELLI (Rugby Vicenza)

Lapo FRANGINI (RC I Medicei)

Lorenzo GARLET (Rugby Feltre)

Riccardo GENOVESE (Cus Torino)

Filippo MARCHETTI (Rugby Bassano 1975)

Mattia MAZZANTI (Rugby Pieve 1971)

Luca RIZZOLI (UR Capitolina)

Pietro RODINA (Biella Rugby)

Matteo SCOLARO (Rugby Badia 1981)

Ross Michale Alwyn VINTCENT (Accademia Nazionale “Ivan Francescato”)

Centro di Formazione Permanente U18 di Milano

Staff

Manager: Roberto Fulgoni

Responsabile Tecnico: Giovanni Raineri

Assistente allenatore: Diego Galli

Preparatore fisico: Pierosario Giuliano

Video-analyst: Federico Riva

Medico: Emanuele Maiorano

Fisioterapista: Alessandro Priolisi

Tutor scolastici: Grandir SNC

Psicologa dello Sport: Elena Uberti

Atleti

Davide ASCARI (Rugby Carpi)

Luca BATTEGAZZORE (Province dell’Ovest)

Jacopo BONAVALLI (Valorugby Emilia)

Jacopo BOTTURI (Transvecta Calvisano)

Filippo BOZZONI (Junior Rugby Brescia)

Simone BRISIGHELLA (Rugby Viadana 1970)

Mattia CANTONI (HBS Colorno)

Gabriel CAVALLARO (Cus Torino)

Marco Salvatore CHIARELLO (HBS Colorno)

Alessio CUNEO (Rugby San Donato)

Alessandro FIERRO (ASR Milano)

Francesco GANDOSSI (Rugby Rovato)

Francesco GENTILE (CUS Pavia)

Riccardo GIUSTI (HBS Colorno)

Francesco IMBERTI (CUS Torino)

Matteo MAMO (Rugby Parabiago)

Samuele MIRENZI (VII Rugby Torino)

Francesco MONDIN (Biella RC)

Lorenzo MORINI (Transvecta Calvisano)

Ioan Eduard ONULESCU (UR Monferrato)

Riccardo PAGANIN (Rugby Parabiago)

Matteo PALUMBO (Amatori Genova)

Jacopo PERRONI (CUS Torino)

Cristian PICCOLI (Rugby Parabiago)

Giovanni QUATTRINI (CUS Milano)

Fabio RUARO (Rugby Parma 1931)

Tommaso TOMASONI (Rugby Rovato)

Centro di Formazione Permanente U18 di Treviso

Staff

Manager: Federico Angeloni

Responsabile Tecnico: Matteo Mazzantini

Assistente allenatore: Agustin Cavalieri

Preparatore fisico: Alessandro Gerini

Videoa-analyst: Sebastiano Sara

Medico: Francesca Foresto

Fisioterapista: Davide D’Errico

Tutor scolastici: Francesca Barea, Oliviero Lucato

Psicologa dello Sport: Agustina Perez Roldan

Atleti

Alex Valentino ARTUSO (Benetton Rugby)

Jacopo BARBI (Monti Rugby Rovigo)

Rodriguez Carlos BERLESE LIZARDO (Ruggers Tarvisium)

Matteo BERNARDINELLO (Petrarca Padova)

Andrea BRUNIERA (Benetton Rugby)

Enrico BRUSSOLO (Rugby San Donà)

Giovanni CINQUEGRANI (Benetton Rugby)

Riccardo Maria CREPALDI (Verona Rugby)

Matthias Leon DOUGLAS (Valpolicella Rugby)

Lorenzo ELETTRI (Verona Rugby)

Andrea FRATTOLILLO (Petrarca Padova)

Lorenzo LA TERZA (Petrarca Padova)

Francesco Luca MICOLINI (Rugby Udine Union)

Vittorio PADOAN (Benetton Rugby)

Dewi PASSARELLA (Rugby Riviera 1975)

Enrico PONTARINI (Rugby Udine Union)

Matteo RUBINATO (Benetton Rugby)

Alessandro RUZZA (Pordenone Rugby)

Marco SCALABRIN (Rugby Riviera 1975)

Gabriele SCATTOLIN (Rugby Paese)

Tommaso SIMONI (Valpolicella Rugby)

Federico TELANDRO (Rugby Monselice)

Tommaso TONETTA (Verona Rugby)

Giacomo VANZELLA (Rugby Conegliano)

Lorenzo ZAMBELLI (Petrarca Padova)

Tommaso ZULIAN (Venezia Rugby)

Centro di Formazione Permanente U18 di Prato

Staff

Manager: Andrea De Marchi e Valter Nutini

Responsabile Tecnico: Paolo Grassi

Assistenti allenatori: Alberto Chiesa, Luigi Ferraro

Preparatore fisico: Stefano Gelsi

Video-analyst: Dario Valente

Medico: Alfredo Guerrisi

Fisioterapista: Andrea Pratesi

Tutor scolastici: Guia Zoni, Eric Wamba Nguengang

Psicologo dello Sport: Alessandro Bargnani

Michele ARTUSIO (Pesaro Rugby)

Filippo BARBACCI (Rugby Jesi 1970)

Riccardo BARTOLINI (Florentia Rugby)

Noè BERNARDINI (Città di Castello Rugby)

Francesco BINI (Florentia Rugby)

Federico CANTINI (Amatori Rugby Cecina)

Matteo CONTI (Molon’Labè Rugby)

Olmo D’ALESSANDRO (Firenze Rugby 1931)

Diego DE ROSSI (Livorno Rugby)

Ibrahim DOUKOURE (Rugby Perugia)

Lorenzo FRULLINI (Florentia Rugby)

Marco Francesco GALLORINI (Vasari Arezzo)

Davide GARDINALE (Cus Ferrara)

Nicholas GASPERINI (Rugby Perugia)

Alessandro GESI (Livorno Rugby)

Filippo LAVORENTI (Livorno Rugby)

Lorenzo NANNI (Livorno Rugby)

Valerio PERJU (Rimini Rugby)

Lorenzo PESUCCI (Rugby Rufus San Vincenzo)

Gianmarco PIGATO (Cus Ferrara)

Giacomo ROMEI (Cus Siena)

Andrea ROSSI (Livorno Rugby)

Edoardo ROSSONI (Femi-CZ Rugby Rovigo)

Matteo TENTI (Pesaro Rugby)

Gabriele VENTURINI (Pesaro Rugby)

Valentino Chen-Bin WU (Cavalieri Union Prato-Sesto)

Cesare ZUCCONI (Cavalieri Union Prato-Sesto)

Centro di Formazione Permanente U18 di Roma

Staff

Manager: Andrea Saccà

Responsabile Tecnico: Alessandro Castagna

Preparatore fisico: Emiliano Crescenzo

Video-analyst: Francesco Iannucci

Medico: Berardino De Luca

Fisioterapista: Giulio Casaril

Tutor scolastici: Maria Rosaria Castaldi, Cristiana Caroscio, Giuliana Lucci

Psicologa dello Sport: Stefania Lucia

Atleti

Federico ACERRA (Partenope Rugby)

Patrick BARTOLINI (Arvalia Villa Pamphili)

Matteo BIANCHI (Lazio Rugby 1927)

Antonio BROCCIO (Messina Rugby 2016)

Lorenzo BUCCI (Rugby Experience L’Aquila)

Christian CALABRO’ (Lazio Rugby 1927)

Marco COLANGELI (Lazio Rugby 1927)

Manuel CORCELLI (Pescara Rugby)

Valerio CORDI’ (Lazio Rugby 1927)

Alessandro DI STEFANO (Rugby Experience L’Aquila)

Filippo ESPOSITO (UR Capitolina)

Niccolò EVANGELISTI (Lazio Rugby 1927)

Tommaso FERRARI (UR Capitolina)

Alessandro FILONI (Pesaro Rugby)

Ferdinando FUSARI (Nea Ostia Rugby)

Andrea GAMBARELLI (Nuova Rugby Roma)

Daniele IANNUCCI (Rugby Experience L’Aquila)

Jacopo LONGO (Rugbyu Napoli Afragola)

Gabriele MOSCIONI (Lazio Rugby 1927)

Lorenzo PALMIGIANI (Lazio Rugby 1927)

Flavio PERELLI (Fiamme Oro Rugby)

Valerio SICILIANO (UR Capitolina)

Marco SOLANO (Messina Rugby 2016)

Samuele TADDEI (Frascati Rugby Club)

Emanuele TANI (UR Capitolina)

Luca TARANTINI (UR Capitolina)

Andrea TERRIBILE (Rugby Roma Olimpic)

Mattia Antonio UDA (7 Fradis Rugby)