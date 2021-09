La superstar pop belga Oscar and The Wolf arriva in Italia

Oscar and The Wolf, la superstar pop belga, arriva in Italia per un imperdibile appuntamento il 6 maggio 2022 in Santeria Toscana 31 a Milano.

Annunciato il suo terzo album “the shimmer” in uscita il 22 ottobre 2021

Quattro volte disco di platino in belgio con il suo album di debutto ”Entity”

Oscar and The Wolf venerdì 6 maggio 2022 Milano – Santeria Toscana 31

Prezzo biglietti

posto unico – € 18,00 + diritto di prevendita

biglietti disponibili in prevendita my live nation da giovedì 30 settembre 2021 alle ore 11

vendita generale da venerdì 1 ottobre 2021 dalle ore 10 su ticketmaster, ticketone e vivaticket

Oscar and The Wolf, l’artista

Max Colombie, questo il vero nome dell’artista, ha annunciato l’uscita del nuovo album The Shimmer per il 22 di ottobre su [PIAS] Recordings. Ad anticipare il tanto atteso terzo lavoro è stato il singolo James, seguito da altri singoli di successo con videoclip girati da lui stesso.

“A ognuno è permesso essere sé stessi esplorandosi dentro. Sono molto felice riguardo a The Shimmer perché sento una versione più matura di me stesso. Voglio sempre che le cose crescano, e sono felice di non aver seguito le aspettative della gente riproducendo qualcosa che è stato di successo prima. Non ci sono canzoni pop da club questa volta.”

Oscar and The Wolf, il nuovo album “The Shimmer”

Il nuovo album, The Shimmer, è un distillato dell’essenza del sound e della visione della realtà di Colombie, come si vede anche dalla cover front. È segno di una trasformazione: se Entity era stato registrato in una fattoria, questo ultimo lavoro, invece, è stato realizzato agli ICP Studios di Bruxelles, assieme ad alcuni momenti catturati nella sua casa fuori dalla città.

Entrando nel mondo di Oscar and The Wolf si scoprirà una fusione tra R&B contemporaneo e una sensibilità elettro-pop tipica europea, unita ad una melodia da brividi, una beat mutevole e una vocalità drammatica, sensuale e desiderosa.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 30 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it . La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 1 ottobre alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

