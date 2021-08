Sky Sport – Calcio estero “Premier is back”

La Premier League inglese è su Sky fino al 2025, anche in streaming su NOW

Domani il via alla stagione 2021/2022 del campionato di calcio più bello, appassionante e seguito al mondo

Almeno 6 incontri live per ogni turno, con diversi “Friday Night” e “Monday Night”

e il tradizionale “Boxing Day” natalizio

Studi pre e post partita dedicati con con Federica Lodi e i suoi ospiti

Per la prima giornata (13-14-15 agosto) sei match in onda, tutti in DIRETTA

Tutti a caccia dei campioni in carica del MANCHESTER CITY, che parte subito con un super match in casa del TOTTENHAM, live domenica alle 17.30 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno (anche in 4K HDR con Sky Q Satellite)

In 4K HDR anche BRENTFORD-ARSENAL, che aprirà domani la Premier di questa stagione, e MANCHESTER UNITED-LEEDS di sabato

Tutti a caccia dei detentori del titolo del Manchester City di Pep Guardiola, che inizierà il campionato domenica subito con un big-match contro una delle avversarie più temibili per il titolo, il Tottenham. Club ambizioso quello londinese che, dopo la partenza per Roma di Mourinho, ha affidato la guida tecnica a un altro portoghese, Nuno Espirito Santo, arrivato dal Wolverhampton. Incontro in programma domenica alle 17.30, live su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite.

Oltre al Tottenham, tra le più agguerrite rivali dei “Citizens” ci sono i concittadini del Manchester United, il Chelsea campione d’Europa per club e vincitore ieri della Supercoppa Europea, il Liverpool di Klopp, l’Arsenal, desideroso di riscattare un campionato, quello precedente, alquanto deludente, e il Leicester dei miracoli che, dopo la conquista della passata FA Cup, ha iniziato la stagione alla grande vincendo anche il recente Community Shield, battendo proprio i campioni del City.

Lo spettacolo non mancherà di sicuro e ad aprire la Premier 2021/2022 spetterà domani alla sfida tra il neopromosso Brentford e l’Arsenal, anche questa in onda in 4K HDR. E non è tutto, perché in 4K verrà trasmesso anche un terzo incontro, quello di sabato tra il Manchester United e il Leeds di Marcelo Bielsa, formazione assolutamente da non sottovalutare.

Il programma della Premier League su Sky Sport, anche in streaming si Now (1ma giornata)

VENERDÌ 13 AGOSTO

ore 20 “Premier League Live” Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospite Federico Zancan)

ore 21 Brentford-Arsenal Sky Sport Football diretta

anche in 4K HDR con Sky Q Satellite

(telecronaca Massimo Marianella)

SABATO 14 AGOSTO

ore 13 “Premier League Live” Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 13.30 Manchester United-Leeds United Sky Sport Football diretta

anche in 4K HDR con Sky Q Satellite

(telecronaca Davide Polizzi)

ore 15.30 “Premier League Live” Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 16 Chelsea-Crystal Palace Sky Sport Football diretta

(telecronaca Massimo Marianella)

ore 18 “Premier League Live” Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospite Paolo Ciarravano)

ore 18.30 Norwich City-Liverpool Sky Sport Football diretta

(telecronaca Filippo Benicampi)

ore 20.30 “Euro Show” Sky Sport 24 diretta

(con Federica Lodi; ospiti Paolo Ciarravano e Marco De Micheli)

DOMENICA 15 AGOSTO

ore 14.30 “Premier League Show” Sky Sport 24 diretta

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 15 Newcastle-West Ham Sky Sport Football diretta

(telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 17 “Premier League Show” Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)

ore 17.30 Tottenham-Manchester City Sky Sport Football diretta

anche in 4K HDR con Sky Q Satellite

(telecronaca Federico Zancan)

ore 19.30 “Premier League Show” Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospite Massimo Marianella)