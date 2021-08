Il 14 Agosto Sergio Caputo salirà sul palco di Ferragostia

Un concerto che vede protagonista quel repertorio che ha reso il musicista italiano uno dei più originali dei nostri tempi

Il 14 agosto, Sergio Caputo sale sul palco di Ferragostia Antica 2021, nella cornice del Borgo di Ostia Antica, in trio con Fabiola Torresi al basso/cori e Alessandro Marzi alla batteria: un appuntamento dalle sonorità jazzistiche e latine con quel mix di pop, jazz e poesia che da sempre contraddistingue l’autore. Sergio Caputo ha sviluppato un inconfondibile stile musicale e letterario che è solamente suo, abbinando la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. La sua musica è un pop-jazz che spesso spazia nel latino e con un uso innovativo del linguaggio. I temi predominanti sono il quotidiano, l’amore, e le nevrosi metropolitane.

Dopo 12 appuntamenti per 6 giorni di spettacolo, tra teatro di figura, arte urbana, circo contemporaneo e tamburi itineranti, giocolieri ed acrobati, ma anche grande musica, teatro classico e visite teatralizzate, Ferragostia Antica chiude il 15 agosto con un doppio appuntamento con la danza e il teatro. Ad aprire la serata è la Compagnia Sosta Palmizi con la performance site specific “Gratiae, la postura del cuore”, un inedito e corporeo dialogo con gli spazi del borgo di Ostia Antica. A seguire, l’omaggio a Pablo Picasso di TAM Teatro Musica e il suo Picablo, Spettacolo vincitore dell’Honor Award John Dorman 2011 per artisti stranieri assegnato dalla sezione polacca di Assistej – International Association of Theatre for Children and Young People e del Grand Prix XIX International PuppetTheatres Festival Meetings città diTorun (Polonia).

L’omaggio a Pablo Picasso

A 140 anni dalla nascita di Pablo Picasso, Ferragostia chiude così la sua quinta edizione, portando al grande pubblico un omaggio al pittore e scultore spagnolo che si è lasciato ispirare dalla classicità di Roma e dei suoi territori, che hanno cambiato per sempre la sua vita artistica e privata. Ostia e l’Italia riabbracciano il pittore oltre un secolo dopo il suo viaggio in Italia, in un’occasione per valorizzarlo e valorizzarsi, con uno spettacolo nella serata conclusiva di Ferragostia.