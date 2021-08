Sergio Bonelli Editore:”Orfani. Terra. A Proposito del Futuro”

In libreria e fumetteria dal 26 agosto,

Orfani la saga di fantascienza a fumetti creata da Roberto Recchioni ed Emiliano Mammucari che ha segnato una svolta nella storia recente della Sergio Bonelli Editore.

Dopo il volume che raccoglieva i tre episodi della stagione dedicata al gruppo di giovani sopravvissuti che sulla Terra cercava una via di salvezza dalla distruzione totale, ecco ora l’edizione, sempre in grande formato, dello speciale che racconta la seconda parte di quell’avventura.

Il soggetto di Orfani. Terra. A Proposito del Futuro è firmato da Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari, Giovanni Masi e Mauro Uzzeo, la sceneggiatura da Emiliano e Matteo Mammucari, i disegni da Luca Genovese e i colori da Luca Saponti.

La trama

Siamo sul pianeta Terra in un prossimo futuro, in un mondo ferito a morte da un nemico sconosciuto. Dalle sue ceneri, sorgono i guerrieri di domani. È questo il punto di partenza per la saga di Orfani. Un universo narrativo fantascientifico che ha avuto varie incarnazioni. Superato il muro e giunti alle porte della Città delle Luci, Max, Cain e Miranda non trovano il paradiso che speravano: un gruppo di signori della guerra, i Colonnelli, ha occupato l’ultimo spazioporto esistente, in attesa di salpare verso Nuovo Mondo…

