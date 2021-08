Selena Gomez: nuovo singolo e video “999”

Selena Gomez – nuovo singolo e videoclip

La popstar Selena Gomez torna con il suo nuovo singolo intitolato “999” e cantato in collaborazione con Camilo, cantautore di origine colombiano vincitore ai Grammy Awards. Il singolo arriva accompagnato da un bellissimo videoclip diretto dalla regista Sophie Muller e disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=cJTmumMot1U

Prodotto da Edgar Barrera e scritto dallo stesso Camilo, “999” è una canzone pop latin dai ritmi irresistibili e piena di sentimento, che segna la prima collaborazione fra la popstar americana di origine messicana e il cantautore colombiano.

Selena Gomez dice di Camilo:

“Camilo è un autore e cantante fantastico che ha il coraggio di riversare i propri sentimenti in tutto ciò che crea e questa cosa ci ha accomunato tantissimo fin da subito” – rivela la Gomez a proposito della collaborazione. “Non potevo essere più felice di lavorare con lui”.

Selena Gomez – Camilo parla di lei

“Lavorare con Selena Gomez è un grande onore. Fin dall’inizio il brano è stato scritto pensando alla sua voce e non esisterebbe senza di lei. L’ho creata sognando questa collaborazione” – ha aggiunto Camilo. “Sono così contento di questa opportunità e per tutto ciò che rappresenta per me e la mia carriera. Si tratta di un brano molto prezioso, realizzato con la collaborazione di un’Artista che rispetto e che seguo da così tanto tempo. Ancora non riesco a crederci, pensate che due o tre anni fa quando mi fu chiesto in un’intervista con chi avrei desiderato collaborare, risposi senza pensarci “Selena Gomez!”…e ora tutto ciò è realtà.”

Selena Gomez – il progetto

Il progetto fa seguito a “Revelación”, il primo EP in lingua spagnola della popstar uscito lo scorso marzo in tutto il mondo e che ha visto la Gomez come unica artista femminile dal 2017 ad oggi occupare la prima posizione nella classifica Billboard “Top Latin Albums”.

Il progetto è stato anticipato da tre singoli di successo, il brano “De Una Vez” (https://www.youtube.com/watch?v=91VRyTvjoX4), il singolo “Baila Conmigo” in collaborazione con Rauw Alejandro e prodotto da Tainy (https://www.youtube.com/watch?v=h5WN3pkxPF0) e la collaborazione con DJ SNAKE intitolata “Selfish Love” (https://www.youtube.com/watch?v=gQG_2O9Bu6c). In totale su Spotify i tre brani hanno già realizzato oltre quasi 420 milioni di stream.

