“Screen Violence”- il nuovo album dei Chveches

“Screen Violence”, quarto album della band

È disponibile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali il nuovo album dei Chvrches “Screen Violence” (https://chvrches.lnk.to/ScreenViolence), il quarto disco di studio della band scozzese.

La band è stata protagonista di un intimo live show ieri sera dal Masonic Lodge at Hollywood Forever Cemetery in streaming sul canale Twitch Amazon Music (https://www.twitch.tv/amazonmusic).

“Screen Violence”, l’album

“Screen Violence” contiene I brani già pubblicati “He Said She Said” (https://youtu.be/fyyiJc0Wk2M) e “How Not To Drown” (https://youtu.be/7U_LhzgwJ4U) con il leggendario e iconico frontman dei Cure Robert Smith e “Good Girls” (https://youtu.be/du4kNAyjVCg), brano remixato dal leggendario attore, compositore e autore John Carpenter.

I video ufficiali che hanno accompagnato l’uscita di questi singoli formano una trilogia nostalgica diretta dall’artista multidisciplinare Scott Kiernan.

“Screen Violence”, pensato come nome della band

Originariamente Screen Violence era stato pensato come nome della band. Un decennio dopo, durante la pandemia, questo nome è più che pertinente con la realtà che ci circonda, una realtà dove le persone che ami si ritrovano nel bel mezzo di un TV show mondiale, un vero e proprio trauma sociale.

I Chvrches hanno deciso quindi di riprendere questo nome e raccontarlo in tre diverse forme: sullo schermo, dallo schermo e attraverso lo schermo per raccontare con questo disco sentimenti come la solitudine, la disillusione, la paura, il rimpianto e il crepacuore.

“Screen Violence” , dieci anni di vita da band

Un decennio in cui I Chvrches hanno creato e definito un vero e proprio suono personale a partire dal disco del 2013 “The Bones of WhatYouBelieve” continuando nel 2015 con “Every Open Eye” fino al più recente album del 2018 “Love is Dead”.

“Screen Violence”, la tracklist

Questa la tracklist completa del disco:

1. Asking For A Friend

2. He Said She Said

3. California

4. Violent Delights

5. How Not To Drown (ft. Robert Smith)

6. Final Girl

7. Good Girls

8. Lullabies

9. Nightmares

10. Better If You Don’t

