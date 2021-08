Alessandro Preziosi con “Otello, dalla parte di Cassio” a Musica MAestro

Giovedì 2 settembre 2021 ore 21 Parco della Casa Museo Luciano Pavarotti

“Otello, dalla parte di Cassio” il cast

Alessandro Preziosi, voce recitante (www.alessandropreziosi.tv)

Francesco Libetta, pianoforte

Adattamento del testo a cura di Tommaso Mattei

Ideazione e coordinamento artistico a cura di Elena Marazzita

Distribuzione a cura di Elena Marazzita Producer per Aida Studio Produzioni

Progetto in collaborazione tra AidaStudio Produzioni e KHORAteatro.

All’interno della prima edizione di Musica Maestro!, la rassegna di musica e teatro promossa dalla Fondazione Luciano Pavarotti https://www.lucianopavarottifoundation.com/, in collaborazione con il Teatro Duse di Bologna, giovedì 2 settembre (ore 21) andrà in scena “Otello, dalla parte di Cassio”, reading musicale che propone una lettura drammaturgica originale dell’opera lirica e delle vicende umane che la ispirano: Alessandro Preziosi, accompagnato da Francesco Libetta al pianoforte, sarà la voce recitante che racconterà il dramma shakespeariano assumendo lo sguardo del fidato amico del Moro.

“Otello, dalla parte di Cassio”, il reading musicale

La messa in scena del reading musicale “Otello, dalla parte di Cassio” nasce dalla collaborazione con AidaStudio Produzioni e KHORAteatro.

“Per noi è un grande onore poter partecipare alla prima edizione della rassegna in omaggio al Maestro Pavarotti e al suo 60° anniversario dal debutto alla ribalta del mondo come tenore che ha profondamente segnato la storia dell’opera del secondo Novecento. – sottolinea Elena Marazzita – Siamo presenti nella rassegna Musica Maestro! con una proposta drammaturgica che mette insieme due assoluti protagonisti del teatro e della musica, come Alessandro Preziosi, attore profondo, intenso e molto stimato dal grande pubblico, e il Maestro Francesco Libetta, compositore e straordinario pianista del nostro tempo”

“Otello, dalla parte di Cassio” e William Shakespeare

Otello – una delle più note opere di William Shakespeare, messa in scena per la prima volta nel 1604 – è la tragedia della gelosia: mostro che avvelena la mente e il cuore, strumento che il perfido Iago utilizza per corrompere l’animo del Moro insinuando in lui il sospetto che la dolce Desdemona lo abbia tradito con il fido Cassio.

La storia vive di un complesso gioco di contrasti, ambiguità, ribaltamenti: realtà e apparenza, verità e menzogna, fedeltà e odio, luce e ombra si esaltano nello scontro tra i due protagonisti maschili. Il nero Otello è il soldato ingenuo e primitivo che conosce solo l’amore incondizionato o il furore scatenato e cade nella trappola per la troppa fiducia nell’onestà degli uomini, mentre il bianco Iago rivela l’anima nera e diabolica di chi si arroga il potere di plasmare la volontà altrui per piegarla al suo disegno, pura astuzia che si compiace tenebrosamente del male.

“Otello, dalla parte di Cassio” un dramma di grandi sentimenti

“La gelosia è uno dei sentimenti umani più diabolici che esistano, capace di obnubilare le menti umane e portare a compiere atti di grande follia e slealtà. Noi abbiamo voluto raccontare la tragedia shakespeariana” – continua Elena Marazzita – “mettendoci dalla parte di Cassio, ovvero di chi, inconsapevolmente, viene travolto dalle menzogne altrui, capaci di infangare disintegrare la vita di una persona. È una lettura inedita di un dramma di grandi sentimenti, di fulminee e cieche passioni che divampano e consumano gli individui.”

“Otello, dalla parte di Cassio”, informazioni per il pubblico

Rassegna Musica Maestro!

31 agosto – 4 settembre 2021 | Parco della Casa Museo Luciano Pavarotti

