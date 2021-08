Paralimpiadi, medaglia di Alessia Berra

È di Alessia Berra la prima medaglia lombarda alle Paralimpiadi in corso di svolgimento a Tokyo. Classe 1994, residente a Buccinasco (MI), Alessia ha vinto l’argento nei 100 metri farfalla classe S12.

Paralimpiadi, e la chiamata ad Alessia Berra

Subito dopo la gara, il presidente della Regione Lombardia ha videochiamato Alessia per complimentarsi con lei e invitarla a Palazzo Lombardia per festeggiare, insieme agli altri atleti lombardi, impegnati in Giappone non appena rientreranno in Italia.

Paralimpiadi, il commento del presidente Fontana

“Dopo i grandi successi dei nostri atleti alle Olimpiadi – ha spiegato il presidente – iniziamo al meglio anche le Paralimpiadi. I nostri ragazzi continuano a regalarci emozioni e a loro desidero rivolgere le più vive congratulazioni”.

Paralimpiadi, la medaglia di Monica Boggioni

Sempre oggi, poi, è arrivata la medaglia della pavese Monica Boggioni che ha colto il bronzo nei 200 stile libero femminile S5.

