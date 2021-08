La scala riapre con tre capolavori di Rossini

La Scala riapre al pubblico dopo la pausa estiva con un trittico rossiniano: un classico, una nuova produzione e uno spettacolo visto una sola sera

Si comincia il 10 settembre con il ritorno dell’Italiana in Algeri diretta da Ottavio Dantone nello storico allestimento di Ponnelle, mentre il 30 settembre va in scena Il barbiere di Siviglia diretto da Riccardo Chailly in una nuova produzione firmata da Leo Muscato con Mattia Olivieri e Cecilia Molinari protagonisti. Infine, dal 13 ottobre, Diego Fasolis torna a dirigere Il turco in Italia con Erwin Schrott e Rosa Feola, nell’allestimento di Roberto Andò che fu interrotto dalla pandemia dopo la prima il 22 febbraio 2020.

È rossiniano anche il programma per i più piccoli: dal 10 ottobre riprendono le rappresentazioni de La Cenerentola per i bambini per le scuole e per le famiglie.

Rossini: L’italiana in Algeri

L’opera viene riproposta nel classico allestimento di Jean-Pierre Ponnelle che aprì la Stagione 1973/74, unico caso di 7 dicembre “buffo” nella storia scaligera, qui ripreso da Grischa Asagaroff che di Ponnelle è stato assistente e che ha recentemente ripreso alla Scala anche La Cenerentola. Alla Scala Asagaroff ha firmato anche L’elisir d’amore nel 2019 e gli spettacoli del progetto “Grandi spettacoli per piccoli”.

10, 13, 16, 18 settembre 2021

Rossini: Il barbiere di Siviglia

Un nuovo Barbiere per la Scala: Chailly sul podio, protagonisti Mattia Olivieri, Cecilia Molinari e Maxim Mironov. Regia di Leo Muscato al debutto scaligero.

Il legame tra Riccardo Chailly e la musica di Rossini è antico e profondo ed è entrato nella storia dell’interpretazione. Basti pensare all’incisione da giovanissimo di Guglielmo Tell con Mirella Freni e Luciano Pavarotti, a quelle dello stesso Barbiere con l’Orchestra scaligera e Marilyn Horne, del Turco in Italia con i complessi bolognesi e Cecilia Bartoli, dell’integrale delle Cantate con Juan Diego Flórez, ancora la Bartoli e la Filarmonica scaligera, delle Rarità con l’Orchestra Verdi, dello Stabat Mater con il Concertgebouw; e alla Scala al Turco in Italia con la regia di Cobelli e Mariella Devia, al Barbiere con la regia di Arias e Sonia Ganassi e Juan Diego Flórez e alla recente Gazza ladra con Gabriele Salvatores.

30 settembre; 2 e 5, 9, 11, 15 ottobre 2021

Rossini: Il turco in Italia

Torna il Turco applaudito una sola sera. Dirige Diego Fasolis, regia di Roberto Andò, in scena Rosa Feola e Erwin Schrott.

Il Teatro alla Scala ha prodotto nel febbraio 2020 un nuovo allestimento del capolavoro comico di Rossini, che qui vide la luce nel 1814 e rinacque grazie alla ripresa dell’allestimento di Franco Zeffirelli del 1955 con Maria Callas, per ritornare nel 1997 con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Giancarlo Cobelli. La produzione, andata in scena unicamente il 22 febbraio 2020 prima della chiusura dei Teatri a causa della pandemia, è firmata da Roberto Andò, intellettuale e regista di cinema, opera e prosa, e premiato narratore, mentre per il direttore Diego Fasolis è stata la prima opera rossiniana alla Scala dopo i successi ottenuti con Händel e Mozart. A ottobre Fasolis torna a dirigerla forte di un cast che unisce la facilità belcantistica alla disinvoltura in scena.

13, 18, 20, 22 e 25 ottobre 2021

