John Mellencamp: “The Good Samaritan Tour 2000”

John Mellencamp pubblica a sorpresa un nuovo album dal vivo tratto dai concerti del Good Samaritan Tour, registrato durante una serie di show atipici dell’estate 2000.

In quella torrida estate, dopo aver completato uno straordinario tour mondiale con la sua band, John Mellencamp decise di tornare a stretto contatto con la sua audience, di viaggiare per gli States con la sua famiglia e con musicisti giovani e sconosciuti per suonare gratuitamente nelle piazze pubbliche e agli angoli delle strade: concerti non annunciati, armato di una chitarra acustica ed accompagnato da una small band, in mezzo alla gente, con speaker non più grandi del suo home stereo, nello spirito del leggendario Woody Guthrie.

A Chicago, Boston Filadelfia, Atlanta, Cleveland, Cincinnati, Pittsburgh, Nashville, sino all’amata Bloomington, Indiana… Set improvvisati a base di suoi classici rivisitati e cover dello sconfinato songbook americano.

Queste registrazioni riflettono lo spirito e la straordinaria atmosfera di quello che verrà poi chiamato, The Good Samaritan Tour e mostrano ancora una volta il Mellencamp più intimo, storyteller attento e riflessivo, autentica voce dell’American Music.

The Good Samaritan Tour 2000 sarà disponibile in

Cd, Digitale e Vinile dal prossimo 27 Agosto 2021