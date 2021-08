Al Castello di Gallipoli, gestito dall’agenzia di comunicazione Orione Srl di Maglie con la direzione generale di Luigi Orione Amato e la direzione artistica di Raffaela Zizzari, proseguono I martedì della Taranta. Dopo il successo degli anni scorsi e accogliendo le richieste di turisti e visitatori, riprende infatti l’appuntamento settimanale con la musica popolare salentina.

Per tutta l’estate ogni martedì si potrà assistere a un concerto dedicato a ritmi e canzoni della tradizione salentina e visitare la mostra “Castello di Gallipoli – Un mare di storie. Un viaggio experience”.

Martedì 17 agosto (ore 20 – ingresso 7 euro – info e prenotazioni 0833262775 – info@castellogallipoli.it) la Piazza D’armi ospiterà la musica dei Mascarimirì, frutto di sperimentazione e ricerche sonore della tradinnovazione del leader Claudio “Cavallo” Giagnotti, musicista e produttore salentino di origini Rom, leader e fondatore della band dal 1998.

Il progetto, una gemma della scena world music, capace di brillare non solo nel contesto italiano ma anche internazionale, nato in un Salento ancora non turistico, da sempre all’avanguardia nella sperimentazione sonora, è il sinonimo di unione tra la tradizione e l’innovazione dal sound potente e coinvolgente, arricchito dai suoni di tutta l’area Mediterranea e gypsy.

Oggi il suono dei Mascarimirì è maturo, sempre innovativo, forte della profonda conoscenza delle proprie radici, con un inconfondibile identità internazionale. Con dodici album in studio all’attivo e un’attività concertistica di primo livello, i Mascarimiri da più di 20 anni riscrivono la tradizione salentina, rimanendo la formazione più innovativa tra i gruppi di Pizzica Pizzica.

In scaletta i brani del nuovo progetto discografico “Elettro Mascarimirì – Music for Dancing”, nato con l’idea di ridare la voglia di ballare liberamente, di ritornare alla radice della nostra cultura, dove il ballo liberava gli animi e corpi. Il risultato è un linguaggio sonoro senza frontiere, dove i suoni antichi degli strumenti autoctoni: tamburi a cornice, fiati etnici, percussioni, si mescolati sapientemente con beat elettronici dal sapore Acid-House sposandosi con melodie salentine, mediterranee ed arabo-andaluse. Il disco è prodotto da Claudio “Cavallo” Giagnotti e Arra Produzioni Mediterranee per ItalySona con il sostegno di Puglia Sound Records.

Castello di Gallipoli – Un mare di storie. Un viaggio experience

Piazza Imbriani – Gallipoli (Le)

12 giugno – 14 novembre 2021

Info e prenotazioni: 0833262775 – info@castellogallipoli.it

www.castellogallipoli.it

Facebook @castellogallipoli – Instagram @castello_gallipoli

Orari apertura:

luglio e agosto dalle 10 alle 24 (tutti i giorni)

settembre dalle 10 alle 20 (tutti i giorni)

ottobre e novembre 10 – 13 / 15 – 17 (chiuso il lunedì)

La biglietteria chiude 30 minuti prima della chiusura del Castello.

Ingresso 7 euro – Ridotto 5 euro

Gratuito per minori fino a 5 anni, guide turistiche

con patentino e con gruppo, disabili, giornalisti accreditati.