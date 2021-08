Trasformazione digitale. Tari su pagoPa

Nel 2020 inviati online 130mila avvisi di pagamento

Il doppio rispetto al 2019, per un risparmio di oltre 3milioni di fogli di carta. Assessora Cocco: “pagoPA scelta vincente in termini di benefici sociali, economici e ambientali”

Con pagoPa gestire in digitale l’intero flusso di pagamento di un servizio pubblico fa risparmiare tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione.

Uno scenario che a Milano è già realtà

Per la TARI, in un solo anno è quasi raddoppiato il numero di bollettini spediti direttamente sulla posta elettronica dei contribuenti, che possono così saldare l’importo in pochi clic. Ciò permette una riduzione dei costi a carico dei contribuenti, un impiego più efficiente del personale amministrativo con risparmi per le casse dell’ente e un minore consumo di carta.

I dati raccolti dal Comune di Milano confermano gli effetti positivi dell’adozione di pagoPA in termini di risorse risparmiate a vantaggio dei cittadini, dell’Amministrazione e dell’ambiente, grazie alla digitalizzazione dei processi.

Milano, che ha aderito a pagoPA già nel 2017, è tra i primi cinque enti creditori presenti sulla piattaforma per numero di transazioni, con oltre 6 milioni di operazioni di pagamento gestite. Tanto che, guardando alle grandi città (sopra i 250 mila abitanti), si riferiscono al capoluogo lombardo il 16,6% del totale delle transazioni dello scorso anno su pagoPA. A partire da questi risultati, seguendo il “Modello di analisi dei benefici” messo a punto dall’Assessorato, Milano ha scelto di avviare una misurazione dell’impatto di pagoPA, focalizzandosi su due dei tributi più rappresentativi per volume di transazioni: TARI e avvisi di infrazione, che coprono circa il 90% del totale.

“Il modello di analisi dei benefici è frutto di un lungo lavoro per arrivare a quantificare l’impatto della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, commenta Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione Digitale e Servizi Civici. “Dopo aver analizzato il rilascio dei certificati digitali, abbiamo applicato il modello a pagoPa e i risultati dimostrano l’alto valore della piattaforma in termini di benefici sociali, economici e ambientali per i cittadini e per l’ente pubblico. Un risultato che conferma l’importanza di un sistema di pagamenti digitali sicuro, innovativo e sostenibile, tanto per i cittadini quanto per l’ente pubblico”.

“I dati forniti dal Comune di Milano provano l’efficacia del modello alla base della piattaforma pagoPA e rafforzano la nostra visione di ecosistema digitale, in cui i vantaggi maggiori si osservano quando tutti i momenti dell’interazione tra Stato e cittadino avvengono digitalmente, dalla notifica di un atto o della disponibilità di un servizio, fino al pagamento per l’erogazione dello stesso – dichiara Giuseppe Virgone, Amministratore unico di pagoPA SpA -. Siamo impegnati a rendere concreta questa visione, anche nella cornice del PNRR, proseguendo lo sviluppo di pagoPA, dell’app IO e di nuove infrastrutture digitali integrate, secondo la logica della piena interoperabilità, per semplificare la vita a cittadini e imprese”.

I vantaggi per i cittadini

La TARI (tassa sui rifiuti) è il primo tributo che l’Amministrazione comunale ha integrato sulla piattaforma, già cinque anni fa, dando la possibilità ai cittadini di pagare attraverso diversi strumenti e canali (digitali o sul territorio) in base alle proprie preferenze. Oggi, sempre più milanesi scelgono di ricevere sulla posta elettronica gli avvisi di pagamento relativi alla TARI, in modo da poter sbrigare l’intera pratica online anche da casa. A Milano, tra il 2019 e il 2020 è pressoché raddoppiato il numero dei bollettini spediti in formato digitale che si possono pagare in modo immediato via web grazie a pagoPA: lo scorso anno sono stati inviati per e-mail quasi 130 mila avvisi, mentre nel 2019 erano circa 70 mila. Considerando il totale dei bollettini TARI emessi dal Comune solo nel 2020 (oltre 693.600), quasi il 20% è stato recapitato tramite posta elettronica. Ricevere digitalmente l’avviso per la Tari, versando il dovuto attraverso pagoPA, significa ottenere un risparmio sulle spese di notifica a carico del contribuente pari a 2,98 euro per singola operazione. A guadagnarci è anche l’ambiente, visto che l’avviso di pagamento pagoPA, anche se fosse stampato, conta 5 fogli e non più 7 come nella versione precedente all’attivazione della piattaforma.

Quanto agli avvisi di infrazione per violazione del Codice della strada, la possibilità di ricevere la notifica sull’App del Fascicolo del cittadino e procedere al pagamento attraverso pagoPA comporta la riduzione sulle spese di notifica, che solitamente ricadono sul cittadino e che – nell’invio tradizionale di una multa su carta – ammontano a 12,98 euro.

I vantaggi per l’Amministrazione Comunale

Sommando i benefici attribuibili alla TARI a quelli ottenuti sugli avvisi di infrazione, per il Comune di Milano l’integrazione con pagoPA ha significato innanzitutto velocizzare di 10 minuti la gestione di ogni pratica di incasso: un taglio dei tempi assicurato dalla riconciliazione automatica dei flussi, che ha eliminato le anomalie determinate dal processo analogico (in particolare, per il pagamento degli avvisi di infrazione). Questo, nell’ultimo anno, ha consentito di impiegare in maniera più efficiente e dedicare a nuovi servizi il tempo di 10 risorse in organico all’amministrazione. A ciò si aggiunge una stima di circa 0,50 euro risparmiati sui costi di stampa e invio di ogni singolo bollettino, riducendo nel complesso l’aggravio sulle casse del Comune di oltre 1.150.00 euro per il 2020 e di 936.867 euro per il 2019.