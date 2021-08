È in radio e disponibile in digitale “Non spegnere la musica” (93 Records/Artist First), il singolo d’esordio del duo elettro-pop Valvolize. È online il video della live session di “Non spegnere la musica”: https://bit.ly/2ViOJkR.

Per la regia di Konrad Lis, nel video i Valvolize suonano nella suggestiva cornice di Crystal Stone, una cava di marmo nei pressi di Poggio Torriana (Rimini).

“Non spegnere la musica” è un brano ritmato, ricco di vibrazioni elettroniche,

che esorta a lanciarsi verso un futuro fatto di luci stroboscopiche e tasti play che illuminano la strada.

«Con questo brano – commentano gli artisti – cerchiamo di esprimere la voglia di vivere ogni giorno quei momenti magici che ci legano ad un vortice di emozioni e che diventano indelebili come un tatuaggio sulla pelle. Come quando in discoteca si fa l’alba e ti assale la voglia di urlare al dj “Non spegnere la musica!”. Ora più che mai c’è bisogno di sentire quei suoni, di avere fiducia, di sentirsi pronti a ripartire e rivivere quelle emozioni.»

Nel video ufficiale (https://bit.ly/3zNvy2a), girato da Konrad Lis, il lungomare di Rimini si trasforma in una nuova Ocean Drive, dove ci si muove solo sullo skate o sui pattini. La musica scorre veloce accompagnando i movimenti dei protagonisti come se danzassero.

www.instagram.com/valvolize/

www.facebook.com/search/top?q=valvolize

vm.tiktok.com/ZMdYKxkSJ/