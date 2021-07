Sostenibilità ambientale: Millennial versus Boomer

Green Week 2021: i giovani dimostrano grande sensibilità al tema della sostenibilità ambientale

Un sondaggio di refurbed rivela che i più giovani dimostrano grande sensibilità al tema, a differenza delle generazione dei propri genitori, che si deresponsabilizza lasciando in mano la questione ai figli

L’argomento sostenibilità ambientale è ormai sulla bocca di tutti. Ne parlano tutti, governi e amministrazioni, aziende, scuole, università. L’opinione pubblica è satura di discussioni legate alla tutela dell’ambiente e agli sforzi da intraprendere per garantire alla Terra un futuro più green. Questo perché, quando si parla di ambiente, il processo di educazione alle buone pratiche sostenibili e il livello di informazioni date ai cittadini di tutto il mondo sembra sempre essere insufficiente o troppo scarso per far sì che si ottengano risvolti positivi in poco tempo.

È vero, la cura del nostro Pianeta richiede comprensione, attenzione, tempo, dedizione ma non è detto che il messaggio di salvare con urgenza la Terra non sia arrivato, anzi. Refurbed, marketplace europeo di prodotti tecnologici ricondizionati, nonché azienda che ha fatto del rispetto ambientale la propria ragione di esistere, ha condotto un sondaggio per capire chi tra Millenniale e Boomer ha davvero recepito il rischio a cui andiamo incontro.

“Provi preoccupazione per il Pianeta e sei consapevole della crisi climatica?”

A questa domanda il 63% dei Millennial rispondenti ha dichiarato di essere abbastanza consapevole di ciò che succede e di conoscere i problemi attuali del pianeta: è da queste informazioni che derivano le loro scelte sostenibili quando possibile. Il 14% dei ragazzi si sente molto condizionato dalla crisi climatica e di agire di conseguenza, il 73% vorrebbe fare di più per l’ambiente, mentre il 14% ammette di di agire proattivamente per contribuire ad un mondo più green.

Anche i Boomer si sentono così coinvolti dalla questione ambientale?

Non sembra essere proprio così: il 40% di questi non si sente affatto preoccupato per il futuro del pianeta e un 52% addirittura non essere interessato.

E ancora, il 72% dei Millennial, con maturità innegabile, dichiara che la Terra è di tutti e per questo è compito di tutti prendersene cura, mentre i Boomer si deresponsabilizzano riponendo tutta la loro più sincera fiducia nei giovani, credendo fermamente che l’allarme sostenibilità riguardi solo loro, ed è loro il compito di immolarsi per la causa sulle orme di Greta Thunberg (44%).

Il 65% dei Millennial ha dichiarato di orientarsi sempre, a parità di prezzo, sulla scelta del prodotto più sostenibile, mentre per il 60% del campione dei Boomer la scelta non ricade necessariamente su quel prodotto solo perchè sostenibile, con un 20% che non prende minimamente in considerazione la sostenibilità nelle proprie scelte d’acquisto.