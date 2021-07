Posticipo FootballRock Live

Posticipo concerto evento FootballRock Live

Con grande dispiacere, Helga Leoni Presidente e Founder FootballRock, le Onlus Insuperabili, Frida Friend’s, Condivivere, Cuamm- Medici per l’Africa, Radio 105 (Radio Ufficiale FootballRock), il direttore Artistico Saturnino, la direzione Casting Maya Sound, il coordinamento Calciatori Letterio Pino, comunicano che, vista l’instabilità dello scenario epidemiologico legato al Covid-19, nuovamente diffuso a livello nazionale, con conseguente impossibilità di garantire la massima tutela delle persone assistite dalle onlus, il concerto//evento charity che si sarebbe dovuto svolgere il prossimo 24 Agosto all’arena civica Gianni Brera di Milano è posticipato al 2022. La nuova data dell’evento sarà comunicata nei prossimi giorni.

“L’instabilità dello scenario epidemiologico legato al Covid – 19 nuovamente diffuso a livello nazionale non ci consente di svolgere l’evento in tranquillità – dichiara Helga Leoni – Il nostro è un concerto charity ben preciso, che coinvolge anche soggetti fragili e vulnerabili e in questa situazione non è possibile garantire la loro massima tutela. Ecco perchè abbiamo deciso di accogliere la richiesta dello spostamento del concerto//evento. Tengo anche a dire che i biglietti saranno rimborsati e NON saranno sostituiti con i voucher. Un ringraziamento anche da parte degli Insuperabili e delle onlus, a tutti gli artisti, calciatori e calciatrici che hanno aderito, noi non ci fermiamo, anzi stiamo già lavorando per la prossima edizione, e ci diamo appuntamento all’ anno prossimo”.

Per il rimborso dei biglietti maggiori informazioni sul sito di Ticketmaster