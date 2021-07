Lorenzo Fragola e i The Kolors, nuovo singolo insieme

Il video di “Solero” è un tuffo negli anni ’80 tra moda e musica

Il video, prodotto da Borotalco TV per la regia di Fabrizio Conte, è stato girato nella meravigliosa cornice di Villa Clerici a Milano, una location d’eccezione dove è stato ricreato un set fotografico e una sfilata e dove protagonisti non sono solo Lorenzo Fragola e i The Kolors ma anche, soprattutto gli abiti della Maison Enrico Coveri. Un video che conferma, seppur ce ne fosse bisogno, lo speciale legame che unisce moda e musica.

“SOLERO”, un brano dove è impossibile non riconoscere il timbro inconfondibile di Fragola, è stato scritto dallo stesso LORENZO che ha pensato bene di coinvolgere per l’occasione altri fuoriclasse delle hit come i THE KOLORS (“Cabriolet Panorama” è solo l’ultimo dei loro successi).

La band di Stash ha accettato subito l’invito ritrovandosi perfettamente nel mood del brano.

Il periodo di riferimento a cui entrambi gli artisti hanno attinto a piene mani è, infatti, quello degli anni ‘80, un mondo che in “Solero” fa da sfondo ad una collaborazione unica tra artisti che in pochi anni hanno ottenuto grande successo e che non poteva non mettere d’accordo le due Major coinvolte (Columbia/Sony Music e Island Records/Universal Music Italia).

“SOLERO”, il cui testo non solo è firmato da Lorenzo ma coinvolge autori del calibro di Federica Abbate e Stefano Tognini è stato prodotto da Zef, produttore multiplatino ormai una garanzia quando si parla di hit.

Ora anche su YouTube http://www.youtube.com/watch?v=BWm2MDL6D4U