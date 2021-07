Radio 105: raduno a distanza dei fan di “Tutto esaurito”

Radio 105: appuntamento domani con il primo raduno a distanza dei fan del programma di Marco Galli “Tutto esaurito”

Domani, venerdì 23 luglio, alle 7.00 del mattino prenderà il via il primo raduno a distanza dei fan di “Tutto esaurito”, il programma di Marco Galli su Radio 105, il programma del mattino più ascoltato d’Italia.

Abituati a ritrovarsi a Milano giungendo da ogni parte d’Italia, di solito in centinaia, i fedelissimi di Marco Galli e della ciurma che lo accompagna on air formata da Ylenia, Pizza, Mitch, Betti, Fabio Liuzzi, Max Maddi e Boris Mantova quest’anno hanno dovuto adeguarsi ai tempi e per non mancare all’appuntamento ormai irrinunciabile, se ne sono dati uno virtuale per salutare il loro Capitano e salutarsi prima della pausa estiva.

Si potrà seguire il raduno via radio su Radio 105, in video su Radio 105 Tv (canale 157 del digitale terrestre) e attraverso i canali social di Radio 105.

E’ possibile prendervi parte in due modi:

· Inviando un videomessaggio al numero whatsapp 342.4115105

· Prendendo parte live al raduno tramite la video piattaforma Zoom (info su 105.net)

Appuntamento quindi domani alle 7.00 su Radio 105 e su Radio 105 Tv.

Partecipa al primo raduno a distanza di Tutto Esaurito