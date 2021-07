È disponibile da oggi, giovedì 22 luglio, “Sogni di lucida-mente”, un cortometraggio noir e psicologico realizzato da Numa Echos esclusiva per Olze tv e visibile al link www.Olzemusic.com/olzetv.

Diretto dalla stessa Numa Echos, scritto da lei e Rocco D’Anzi, “Sogni di lucida-mente” è un’autobiografica follia in versi, soggettivamente interpretabile. Il racconto di un percorso, uno dei tanti. Il viaggio visionario nella luce e quello razionale nella tenebra. La celebrazione e la condanna.

Con queste parole l’attore Andrea Pinketts, che ha preso parte al cortometraggio come ultima sua performance prima della morte, racconta l’esperienza: “Numa graffia le ferite sul sentiero che porta al monolocale delle emozioni. È il suo modo per coccolarsi. Così’ il suo grido non diventa urlo ma suono, musica da camera (chiusa) le cui finestre sono spalancate”.

La pellicola è arrivata in finale di due Festival italiani dedicati ai cortometraggi: è stato selezionato come finalista sia per il Varese International Film Festival sia per il Festival “Corto…ma non troppo”, concorso cinematografico dedicato alla salute mentale alla sua ottava edizione.

Note biografiche di Numa Echos

Numa Echos è una poliartista, si muove fra poesia, musica, fotografia d’arte e pittura. Conduce il proprio format Shine in Venice su OlzeTv. Collabora con le proprie opere letterarie alla realizzazione di antologie e libri e ha spesso collaborato con Andrea G. Pinketts. Ha partecipato a numerosi festival rock indipendenti e programmi radiofonici. È attiva in modalità live come art director, cantante e tastierista con “live shows propri”, “opening act shows” per altri artisti (Morgan, Fluon, Quintorigo, etc.), e con dj set.

