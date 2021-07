I Fitness Forever al festival “Indie, rock e dintorni”

In questo concerto non ci sarà respiro. Bpm assai sostenuti e via con la musica libera e piena

Dopo l’euforia e l’intensità dub/mediterranea degli Almamegretta, ecco la

seconda giornata del festival Indie, Rock e Dintorni coordinato da Ravello

Creative L.A.B. srl, finanziato con fondi POC 2014/2020 e inserito nel cartellone

“Ritmi di sole, di mare, di viaggio, di Sud” voluto dal Comune di Napoli d’intesa

con la Regione Campania. Mercoledì 28 luglio sul palco sono attesissimi i Fitness Forever guidati dal fantasioso Carlos Valderrama (testi-voce-tastiere-

arrangiamenti) in formazione full band, come avviene ormai dal tour dell’album

“Tonight” (2017). Accompagnato da Andrea De Fazio (batteria, e reduce dal tour

festoso con Colapesce-Dimartino), Gigi Scialdone (basso), Massimo Imperatore

(chitarre), Roberto Porzio (tastiere), Francesca Diletta Iavarone (flauto), Pietro

Santangelo (sax tenore e percussioni) e Nicoletta Battelli (lead vocalist),

Valderrama dirige un gruppo di rara verve che terrà proprio a Napoli il suo unico

concerto in questa vorticosa estate 2021. Un set dinamico, roboante, che pulserà

di disco-jazz-funk, a zig zag tra le produzioni “Tonight” e “Cosmos”. Dunque dal

jukebox sono già pronte “Andrè”, “Canadian Rangers”, “Dance Boys”, “Port

Ghalib”, “Disco Quiz”.

Tutti vestiti interamente di bianco per scintillare nella notte estiva di Bagnoli.

“Non suoniamo da due anni – ribadisce Carlos Valderrama – L’ultimo show è

avvenuto a Milano. Peraltro avevamo deciso di non suonare affatto in questo

periodo però, magicamente, il destino e le stelle hanno voluto che in questa data

tutti fossimo liberi e tutti desiderosi di suonare finalmente assieme. Su un palco

fatto per bene. E siamo felici di essere in questo festival che avviene in un quartiere

speciale della città”.

Ad aprire il cartellone della seconda serata sarà, al tramonto, DJ Uncino, direttore

artistico di Indie, Rock e Dintorni, che poi lascerà spazio all’elettronica

ambient firmata K-Conjog, al soul metropolitano di PeppOh, al blues acustico del

duo The Rivati, al folk caraibico di Tartaglia Aneuro. Quindi il duo Aldolà Chivalà,

con ospite Sergio Peon, in una spumeggiante miscellanea di storielle nonsense,

funk e spoken word.

Giovedì 29, infine, a chiudere le esibizioni arriveranno DJ Loonia, Gabriella Di

Capua, Roberta Nasti, Donix, M’Barka Ben Taleb, Flo e Valderrama 5. Sul palco

a presentare le serate sarà Miss Lady V.

Info e prenotazioni

A seguito dell’aumento dei contagi Covid, si accede ai concerti solo su

prenotazione inviando una mail all’indirizzo info@ravellosrl.com

per riservare un massimo di 2 ingressi gratuiti.

I prenotati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

previsto alle 19.30 (per le procedure sanitarie) e alle 20.30 la prenotazione sarà considerata decaduta.