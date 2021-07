E’ disponibile in radio e in digitale “Astrazeneca” il nuovo singolo di Furia in Melis feat. Aris Cena che ha spopolato su Facebook(con oltre 1 milione di visualizzazioni raggiunte in meno di un mese).

È online il video del brano: https://bit.ly/3hme06D.

A ritmo di raggaeton, “Astrazeneca” celebra l’amore e la spensieratezza in un mondo che si appresta a uscire dalla crisi pandemica, per rinascere con l’arrivo dei vaccini e dell’estate.

“Volevamo creare un brano estivo che facesse ballare le persone –dichiara l’artista – e in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo abbiamo trovato nell’ironia la giusta chiave per dare un po’ di conforto e divertimento«V.»

Il videoclip è stato girato nella meravigliosa località di Masua in Sardegna dove, tra spiagge paradisiache, sole e mare cristallino, Melis è alle prese con un folle inseguimento da parte di un poliziotto che cerca di raggiungerlo in tutti i modi, per verificare che abbia fatto il vaccino o il tampone.

Biografia:

Giampietro Melis, nipote dell’apprezzato cantadore sardo Agostino Falchi, ha dato vita nel 2018 al progetto “Furia in Melis” con la sua fidanzata Gioia Furia.

Insieme hanno già cantato e prodotto molti brani, tra cui “L’immigrato se ne infischia”, presentato a “Casa Sanremo” nel 2019.

www.youtube.com/channel/UCam9URDaaSs-DA1gpYFG5AA

www.facebook.com/FuriainMelisOfficial-www.instagram.com/furia_in_melis

Altri articoli di musica