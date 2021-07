In edicola e nei corner riviste della grande distribuzione

“Daydreamer Magazine”: da martedì 6 luglio il nuovo numero

“Mr Wrong”: da giovedì 15 luglio poster-calendario e da sabato 17 luglio i Dvd

Da martedì 6 luglio arriva in edicola e nei corner riviste della grande distribuzione il nuovo numero di “Daydreamer Magazine” dedicato agli attori Can Yaman e Özge Gürel. Arricchiscono la rivista curiosità e anticipazioni sulle serie attualmente in onda su Canale 5: “Mr. Wrong” e “Love is in the air”.

Il numero sarà disponibile anche in una versione speciale con l’Anello di Özgür, un originale accessorio ispirato a quello indossato dal protagonista.

Inoltre, da giovedì 15 luglio, disponibili in maxi-formato i poster-calendario di “Mr. Wrong” con le più belle immagini e le schede degli interpreti della serie. Sedici mesi, da settembre 2021 a dicembre 2022, con divertenti spunti di riflessione sui molteplici aspetti dell’amore.

E ancora, da sabato 17 luglio, è prevista la prima delle sette uscite della collezione ufficiale in DVD di “Mr. Wrong”, composta da due dischi più un booklet e corredata da un cofanetto multicolor.

La seconda uscita è attesa il 24 luglio. Le successive, dopo la pausa estiva, a partire dal 4 settembre.

Tutti i prodotti sono disponibili nelle edicole e nei corner riviste della grande distribuzione, e sono pubblicati da Fivestore, marchio per le iniziative editoriali di Mediaset.