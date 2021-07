Da venerdì 30 luglio sarà disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “Magica“, il nuovo brano del cantautore umbro Fioriti. Il brano è disponibile in presave al seguente link: https://bit.ly/3BKRDPZ.

“Magica” è un brano frizzante e leggero, caratterizzato da sonorità che miscelano sapientemente il pop all’attitudine nostalgica tipica del cantautorato. Scritta e prodotta dallo stesso Matteo Fioriti e da Andrea Spigarelli, “Magica” è una traccia che racconta l’importanza di prendersi un momento per realizzare la fortuna di avere qualcuno su cui poter fare affidamento.

“Magica”, un inno alla gratitudine

Il testo del brano rappresenta un inno alla gratitudine, una riflessione carica di riconoscenza nei confronti delle persone amate e un vero e proprio monito a non dare nulla per scontato.

«Magica è un brindisi alla serenità, a tutte quelle persone e situazioni magiche che sono intorno a noi ma di cui troppo spesso ci scordiamo – racconta Fioriti – È una dedica a chi c’è sempre stato, è un messaggio di amore per chi ci sarà.»

Note biografiche dell’autore

Matteo Fioriti, classe ’97, è l’ibrido tra il cantautorato italiano e le affascinanti sonorità d’oltreoceano. Fioriti inizia a suonare da giovanissimo e vive sul palco da quando aveva 14 anni.

Dal 2016, ha collezionato più di 200 date in tutta Italia, sempre in solitaria con chitarra e voce, condividendo spesso il palco con artisti del calibro di The Zen Circus, Calcutta, Lo Stato Sociale, Canova, Rkomi, Shade e molti altri.

Nel 2020 inizia la produzione dei nuovi brani nel suo Home Studio tra le colline umbre.

https://www.instagram.com/fioriti

https://www.facebook.com/fioritipagina

https://www.youtube.com/channel/UC26ofkwUKuxf_x663vb8tTA