Dopo il successo della scorsa edizione con sold out in tutte le piazze centrali della Città di Faenza e oltre 450 mila spettatori on line, il 1, 2 e 3 ottobre torna a Faenza (Ravenna) il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, torna la più importante rassegna della musica indipendente italiana alla sua ventiseiesima edizione ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Giunto al suo 26° anno, il Mei 2020 +1 si presenterà con concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini, aggiungendo contenuti Extra MEI on line insieme a OAPlus con dirette streaming e contenuti esclusivi in streaming sul sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione.

Annunciati i primi appuntamenti:

Il MEI2021 sarà dedicato quest’anno a Rino Gaetano, il primo artista italiano indipendente ante-litteram.

Venerdì 1° Ottobre aprirà il MEI lo spettacolo “40 anni senza Rino” al Teatro Masini di Faenza, una serata di musica e grandi ospiti. Suonerà dal vivo la Rino Gaetano Band, saliranno sul palco come ospiti Pierdavide Carone e Diana Tejera (musicista da sempre legata al Rino Gaetano Day) mentre in apertura di serata ci sara’ l’Isola Tobia Label del circuito AudioCoop, che insieme al cantautore e produttore Carlo Mercadante, presenterà la compilation realizzata quest’anno dedicata a Rino Gaetano.

Sarà premiato Alessandro Gaetano (leader della Rino Gaetano Band e nipote di Rino Gaetano) da sempre attivo a tenere viva la memoria del grande Rino Gaetano, il primo artista italiano indipendente ante-litteram.

Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre si terrà al Palazzo Delle Esposizioni di Faenza (Corso Mazzini, 92) la terza edizione della “Fiera del Disco di Faenza”, sostenuta da Music Day Roma e Mei, insieme a Figurine Forever, Cafim per gli strumenti musicali e tanti altri partner.

Due giorni di incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni e esposizioni di dischi in vinile, cd, poster, riviste, strumenti musicali, libri, fumetti, figurine e tanto altro, provenienti da tutt’Italia per collezionisti, appassionati e amanti della musica.

Selezionati 30 semifinalisti tra i 137 partecipanti del “Meeting Music Contest-Il coraggio di dire «io»”,

che si esibiranno sui palchi della Fiera di Rimini tra il 20 e il 23 agosto. Tra questi verranno selezionati solo alcuni artisti che si contenderanno la vittoria nella serata finale del 25 agosto, che sarà presentata da Lorenzo Baglioni e vedrà all’opera una Giuria d’Onore, composta da Baglioni stesso, N.A.I.P., Erica Mou, Federico Mecozzi, Max Monti e da altri rappresentanti del settore discografico e musicale, insieme a Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, coordinatori, che valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione che suonerà al Mei2021 sabato 2 ottobre.

