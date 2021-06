XXVII edizione di Villa Ada Roma Incontra il Mondo

Dal 23 giugno al 18 agosto Villa Ada Roma incontra il Mondo – XXVII edizione – La Musica che Cura

Villa Ada dal 28 giugno al 4 luglio: l’omaggio a De André, Dub Fx, i Beatles di London 69 (Rachele Bastreghi, Roberto Dellera e tanti altri).

Lunedì 28 GIUGNO GIULIA ANANÌA & EMILIO STELLA in: Bella, Gabriella! Mamma Roma e le sue figlie – con FACE Magazine.it – 11,50 euro

Martedì 29 GIUGNO CARO FABER. ROMA CANTA DE ANDRÉ – con FACE Magazine.it – 11,50 euro

Mercoledì 30 GIUGNO JUGGERNAUT + NERO DI MARTE (free con prenotazione)

Giovedì 1 LUGLIO LONDON 69 performing THE BEATLES – 14 euro

Roberto Angelini, Rachele Bastreghi, Roberto Dellera, Gianluca De Rubertis, Sebastiano Forte, Lino Gitto.

Venerdì 2 LUGLIO DUB FX FEAT. MR WOODNOTE – 15 euro

Sabato 3 LUGLIO TIME 2 RAP FESTIVAL – 11,50 euro

Domenica 4 LUGLIO GREG & FAT BONES BIG BAND – 14 euro

Link prevendite:

https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Tutti gli eventi si svolgono in linea con le disposizioni governative per garantire la massima sicurezza secondo le norme di contrasto al Covid. Durante le performance nel Main stage i posti saranno seduti (non numerati) e distanziati in base ai nuclei di promiscuità.

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

VILLA ADA – via di Ponte Salario 28 – Roma

#LAMUSICACHECURA

Dalle ore 19 apertura Area Free

Dalle ore 19 apertura botteghino e dalle ore 20 apertura porte Main Stage

Dalle ore 21.30 circa a 00.00 concerti nel Main Stage (area a pagamento)

Chiusura della Villa prevista alle ore 02.00

Biglietti: https://dice.fm/venue/villa-ada-l2yp

Per gli eventi a ingresso gratuito è necessario prenotarsi su dice.fm

Sito web: https://www.villaada.org/

Facebook: https://www.facebook.com/VillaAda.Fest/

Instagram: https://www.instagram.com/villaadafest/

Mail: info@villaada.org

