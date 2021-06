Cortese. Venerdì 2 luglio uscirà “Gladiatori”, singolo che anticipa il nuovo album in uscita questo autunno

CORTESE racconta la quotidianità tra amore, inquietudini, passioni e irriducibili sogni dalla prospettiva di un’anima in subbuglio. Il tutto in un’unica canzone: “GLADIATORI”, il suo nuovo singolo in uscita venerdì 2 luglio e disponibile da oggi in pre-save al link https://cortese.lnk.to/Gladiatori_Pre!

Il brano, dalle sonorità synth pop che strizzano un occhio agli anni ’80, è stato realizzato da un team interamente pugliese: se con la musica Cortese omaggia gli ascolti principali di una vita, con il team di produzione omaggia le sua terra.

“Questa è una canzone romantica ed erotica allo stesso tempo – commenta il cantautore – parla di passione, di un amore che lascia segni sulla pelle, un amore forte, quindi turbolento, quindi indimenticabile”.

Anticipato da “Gladiatori”, il nuovo album del cantautore salentino – in uscita questo autunno – sarà un concept album sull’amore per raccontarne le varie sfaccettature e declinazioni.