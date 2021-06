Opening partecipativa e presentazione catalogo 7 luglio 2021 ore 19.00 – Centro Trevi Via dei Cappuccini 28 – Bolzano – Fino al 15 luglio 2021

Il giorno 7 luglio 2021 alle ore 19.00 il Centro Trevi di Bolzano ospita la quarta tappa del progetto On Stage di Manuel Canelles dal titolo “Posso dirti la verità?”, opening partecipativa a cura di Roberta Melasecca.

On stage è un progetto di arte contemporanea

Ideato da Manuel Canelles, che affronta la tematica della messa in scena, della narrazione, del confine sottile e ambiguo tra rappresentazione e realtà e che, attraverso una stratificazione di processi drammaturgici, sviluppa i concetti dell’illusione, del condizionamento e della manipolazione. Il codice narrativo utilizzato dall’artista è dunque solo la parola, nella sua forma orale e scritta, e il progetto, in ogni sua fase, cerca di mostrare al pubblico sempre l’ultimo strato del lavoro senza coprire del tutto quelli precedenti.

Per tale motivo On Stage, come ogni processo di narrazione, è un progetto liquido, non finito, in continua trasformazione e che si modifica anche nei momenti di presentazione espositiva durante i quali lo spettatore è chiamato a intervenire nella costruzione dell’opera, a partecipare al processo creativo e porre questioni o osservazioni. L’opening partecipativa, infatti, ha inizio già da subito con un invito (sul web e sui social) a chiunque voglia prendere parte al progetto di inviare un audio della durata massima di 1 minuto nel quale rispondere alla domanda Posso dirti la verità? e raccontare, dunque, una personale verità. L’audio può essere inviato a: onstage2022@gmail.com.

On Stage Un progetto di Manuel Canelles onstage2022@gmail.com www.spazio5.org