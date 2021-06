Nu Genea: in arrivo il nuovo brano “Marechià”

A distanza di tre anni torna finalmente la musica dei Nu Genea: sta infatti per uscire il loro nuovo brano “Marechià”, disponibile dal 9 luglio.

Nu Genea è il progetto artistico dei musicisti/dj napoletani – ma di base a Berlino – Massimo Di Lena e Lucio Aquilina.

L’ispirazione del loro percorso artistico nasce da un’indagine storiografica sulla musica dance fin dai suoi albori: seguendo le rotte musicali del mondo, i Nu Genea hanno ricercato gli echi sonori che, nei secoli, hanno toccato le coste di Napoli, loro città natale e inesauribile fonte di sensibilità culturale.

La loro meticolosa ricerca si distingue per esplorare territori ignoti, scovare la musica proveniente dal passato e dai luoghi più remoti della terra, per elaborarla in un’originale equazione groovy completamente pervasa da disco, funk, elettronica, dub, folk e molto altro.

Anche in “Marechià”, con la collaborazione dell’artista francese Célia Kameni che presta la voce al brano, l’influenza dei popoli che hanno toccato Napoli è molto chiara: in questo specifico brano è proprio l’ascendente francese a darne una connotazione ben precisa. L’influenza della lingua francese sul napoletano ha origini molto antiche che ritroviamo ancora oggi nel vocabolario partenopeo grazie a termini dialettali che provengono proprio dalla lingua d’oltralpe.

“je suis là-bas, là-bas, lla abbasc’ a Marechià”

Il risultato è una canzone disco funk dove il napoletano si mischia al francese in un balance perfetto: questo il mondo dei Nu Genea che mescola e amalgama suoni, culture, lingue diverse per creare qualcosa di estremamente nuovo e originale.

Il duo ha da poco comunicato il cambio nome passando da Nu Guinea a Nu Genea dopo una lunga riflessione sulle disuguaglianze e sulla carenza di diversità etnico-culturale, non solo nell’industria musicale, ma in più ambiti della società. Con un post dettagliato spiegano la loro scelta: https://www.instagram.com/p/CQOp2LPFnbu/

Il 2021 li vedrà di nuovo protagonisti dal vivo in formazione djset + keys, queste le prime date annunciate:

24 giugno VULCANO (ME) – Eolie Music Fest

30 giugno PARIGI – Istituto Italiano di Cultura

17 luglio MILANO – Le Cannibale @Castello Sforzesco

23 luglio VIALFRÈ (TO) – Apolide Festival

17 settembre ROMA – Spring Attitude

2 ottobre VIENNA – Grelle Forelle

