“Dialoghi impossibili” di Nicolò Targhetta dal 10 giugno libreria

I dialoghi impossibili fra i personaggi del passato che avremmo sempre voluto leggere,

scritti dal fondatore della seguitissima pagina Facebook Non è successo niente.

«L’opportunità preziosa di dire e di dirsi qualcosa», così l’autore definisce la scrittura.

E allora è possibile anche far parlare, fra gli altri, Mosè, Socrate, Ulisse, Dante, Giovanna D’Arco, Shakespeare. E inventare dialoghi impossibili per imparare senza fatica, e con gusto, dai grandi del passato e del presente. Dal meeting di Giovanna d’Arco con i maschilisti regnanti francesi sulle nuove tattiche d’assedio, ai colloqui di selezione dell’Head of HR della Cheope Enterprising, specializzata nella costruzione di piramidi, alla delicata riunione – di cui Omero non ci ha detto tutto – durante la quale si decide la strategia achea del cavallo di Troia. Un’antologia di «dialoghi impossibili», che ci ricorda po’ Joe Lansdale, un po’ il mondo surreale di Woody Allen, in cui la storia dell’umanità viene ripercorsa con umorismo tagliente e originale sagacia. Un nuovo modo inedito di raccontare la storia che abbiamo imparato nei libri di scuola.

A scrivere la sceneggiatura di questi incontri/scontri cinici e romantici è Nicolò Targhetta,

fondatore della seguitissima pagina Facebook Non è successo niente. In un viaggio che coinvolge personaggi storicamente esistiti, di fama letteraria o inventati, scopriremo che cosa non abbiamo mai saputo del passato per provare, magari, a non ripetere le stesse (patetiche) scene nel presente.