Domani, venerdì 18 giugno, e sabato 19 giugno Enrico Ruggeri condurrà le serate finali di Musicultura Festival allo Sferisterio di Macerata, insieme a Veronica Maya.

Enrico torna così per il terzo anno consecutivo in veste di conduttore del Festival della Canzone Popolare e d’Autore, giunto alla XXXII edizione. Durante le serate andranno in scena set artistici che coinvolgeranno sia ospiti affermati, sia i giovani artisti protagonisti del concorso.

Informazioni e biglietti su www.musicultura.it.

È in radio e disponibile in digitale “LAmerica (Canzone per Chico Forti)”, intenso brano di Enrico Ruggeri (Anyway Music / Believe Digital) dedicato alla vicenda che da oltre 20 anni tiene in sospeso la vita di un uomo (https://backl.ink/144037032). Chico Forti, velista e produttore tv, è stato incarcerato negli Stati Uniti nel 2000, condannato all’ergastolo per un omicidio di cui si è sempre dichiarato innocente.

“L’America (Canzone per Chico Forti)” è un brano diretto, che testimonia l’urgenza creativa e la sensibilità che hanno contraddistinto Enrico Ruggeri in questi oltre 40 anni di carriera.

Enrico Ruggeri ha da poco aperto un proprio canale sulla piattaforma Twitch (https://twitch.tv/enricoruggeri) in cui si racconta in una serie di appuntamenti e risponde a chiunque vuole conoscerlo meglio.

Per il cantautore, questa nuova avventura è un modo per sottolineare la libertà di espressione, sia da parte sua che di chiunque vorrà seguire e commentare le diretta. Ogni appuntamento è caratterizzato da un linguaggio schietto, una chiacchierata senza filtri né sovrastrutture.

