Si aggiungono nuove date al “fusion. tour”

L’estate è alle porte e Davide Shorty è pronto a portare i brani del suo nuovo album “fusion.” (Totally Imported/The Orchard) sul palco.

Ad accompagnarlo live ci sarà la Straniero Band, composta da Emanuele Triglia al basso, Claudio Guarcello alla tastiera e Davide Savarese alla batteria. Il fonico è Fabrizio Peccerillo.

Queste le date del “fusion. tour”, organizzato da Django Concerti:

19 Giugno, Piazza Risorgimento – Urbino (PU) / Urbino Plays Jazz “Italian Soul Summit” (con Serena Brancale e Ainè)

25 Giugno, Parco Berlinguer – Russi (RA) / Festival della Curiosità

04 Luglio, Piazza Cavour – Adria (RO) / Deltablues Festival

14 Luglio, Milano / Castello Sforzesco

15 Luglio, Torino – Ginzburg Park Festival / Ginzburg Park – NUOVA DATA

16 Luglio, Eur Social Park – Roma / SpringAttitude Festival

17 Luglio, Ex Cava Cucuzzola – Cinto Euganeo (PD) / Sentieri Sonori

18 Luglio, Cortile Palazzo del Broletto – Brescia / Jazz On The Road Festival

22 Luglio, Lugo (RA) – Mutazioni Festival / Piazza dei martiri – NUOVA DATA

23 Luglio, Vibra Club – Modena / Mundus Festival

25 Luglio, Suvilahti – Helsinki, Fin / Little Italy Festival

28 Luglio, Pieve di San Martino – Palaia (PI) / Musicastrada Festival

29 Luglio, Giardini Estensi – Varese / Black&Tube Festival

31 Luglio, Cava De’ Tirreni (SA) – Mac Fest 2021 / Complesso Monumentale di San Giovanni – NUOVA DATA

01 Agosto, Termoli (CB) – Termoli Jazz Festival / Teatro Verde – NUOVA DATA

04 Agosto, Reggio Calabria – Play Music Festival / Ecolandia – NUOVA DATA

05 Agosto, Roseto Capo Spulico (CS) – Peperoncino Jazz Festival / Piazza Roberto il Guiscardo – NUOVA DATA

07 Agosto, Taranto – Jackstone Social Club / Viale Ionio – NUOVA DATA

17 Agosto, Parco Fluviale Augusto Daolio – Sulmona (AQ) / Muntagninjazz (ospite speciale Fabrizio Bosso)

22 Settembre, Arena Puccini / Bologna – RECUPERO DATA

Questa la tracklist di “fusion.”

disponibile dal 30 aprile in streaming, digitale e formato fisico al link https://orcd.co/davideshorty-fusion: “Monocromo.”, “Tuttoporto”, “Cervello in fuga feat. Koralle”, “Non si mangia una canzone feat. Dj Gruff & Gianluca Petrella”, “Cioccolato denso”, “Regina”, “Non respiro feat. Amir Isaa & David Blank”, “con/fusion. feat. Tom Ford”, “Domenica feat. Emanuele Triglia”, “Prima che faccia notte”, “Battiti in parole feat. Sans Soucis”, “Impressione feat. Serena Brancale” e “Abbannìa feat. Alessio Bondì & Roy Paci”

“fusion.” contiene “Regina, brano che Davide Shorty ha portato sul palco dell’Ariston nella sezione “Nuove Proposte” della 71^ edizione del Festival di Sanremo, classificandosi 2° e vincendo il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla” sezione “Nuove Proposte”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE 2021” e il “Premio Lunezia per Sanremo 2021” per il valore musical-letterario.

È disponibile, al link https://youtu.be/1hU8qKu0ESU, il videoclip di “Prima che faccia notte” (Totally Imported/The Orchard), il nuovo singolo di Davide Shorty

https://www.instagram.com/davideshorty/

https://www.facebook.com/davideshorty/