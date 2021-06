“Fallen”, il nuovo brano di Ninaì

Ninaì, “Fallen”. Il nuovo brano dell’artista biellese esplora ancora una volta il suo territorio, esaltandone le abilità artigiane in un videoclip onirico sulle ali della fantasia

Link al video: https://youtu.be/1-rev97Zh9M

Girato a Casa Regis Center for Culture & Contemporary Art, dimora storica del ‘700 gestita dalla fotografa americana Mikelle Standbridge e oggi centro di incontri culturali e polo artistico, il palazzo, così nobile, dalle stanze a volta finemente affrescate e ornato da un piccolo e raccolto giardino all’italiana, ben si abbina ai brand indossati da Ninaì, sempre appartenenti al territorio: Maria Barbieri Tailoring & Romina Garofalo sartoria, Valdoram gioielli, artigiani che hanno creato due collane handmade in esclusiva per il video, le lavorazioni in cera dell’artigiano Davide Furno, con i suoi frutti così reali: tutto concorre all’atmosfera cercata, unita dalla volontà di creare arte trovandola ed esaltandola nella ricerca e nel collegare insieme le sue molteplici espressioni.

Il brano composto da Ninaì risente del suo background classico e pianistico andando a tessere un sound senza tempo che come un soffio di vento accompagna chi ascolta da una stanza e all’altra della Villa alla scoperta di nuovi incontri e trame di vita che porteranno alla rinascita e alla libertà.