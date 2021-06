Nuovo appuntamento con la grande atletica leggera su Sky, mercoledì 30 giugno, con il World Athletics Continental Tour Gold, il circuito internazionale che propone la tappa polacca di Bydgoszcz.

Atletica: la diretta

Il meeting, denominato Irena Szewinska Memorial, in onore della grande velocista e lunghista polacca, verrà trasmesso in diretta alle ore 18.15 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca di Nicola Roggero e il commento di Stefano Baldini.

Atletica: le discipline attese

Tra le competizioni più attese, ci sono quelle dei lanci, con gare di altissimo livello, in particolar modo nel martello, con in primo piano le stelle polacche Pawel Fajdek e Wojciech Nowicki, tra gli uomini, e Anita Wlodarczyk, tra le donne.

Non da meno il lancio del peso maschile, con un altro polacco, Michal Haratyk, che se la vedrà con il neozelandese Tom Walsh, campione del mondo nel 2017.

Nelle gare sulle distanze brevi, da segnalare quelle dei 100 metri, con in pista, tra gli uomini, lo statunitense Michael Rodgers e tra le donne Michelle-Lee Ahye di Trinidad e Tobago.