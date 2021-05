Serie A2 Femminile: Pool promozione

Non avrà valore per la classifica, ma l’ultima gara stagionale dell’Acqua&Sapone Roma Volley Club avrà un significato speciale. Le capitoline, che domenica hanno conquistato la promozione in Serie A1 grazie al successo per 3-0 in casa del Cuore Di Mamma Cutrofiano, venerdì alle 18.00 saranno di scena sul campo della Omag San Giovanni in Marignano per ricevere il meritato tributo. Al termine della partita, infatti, la Lega Pallavolo Serie A Femminile premierà il Club giallorosso con il prestigioso trofeo.

Quanto al match, le ragazze di Luca Cristofani tenteranno di rimpinguare il proprio bottino in classifica, come sottolinea il vice allenatore Andrea Mafrici: “Né noi né San Giovanni in Marignano ci giochiamo più nulla in termini di classifica. Una partita sicuramente spensierata dal punto di vista agonistico, che però entrambe le squadre vorranno vincere per concludere in bellezza. Non esiste atleta che scende in campo senza la voglia di vincere, qualunque sia la posta in gioco”. La Omag, che non ha più chances di accedere ai Play Off, giunge all’appuntamento dopo il brillante successo di martedì contro Marsala e proverà a chiudere la stagione con un’altra vittoria.

Serie A2 Femminile: Play off

Da mercoledì 12 maggio scatteranno i Play Off Promozione, con otto formazioni a contendersi il secondo posto in Serie A1. Di seguito il tabellone:

(1) LPM BAM Mondovì – (8) Olimpia Teodora Ravenna

(4) Eurospin Ford Sara Pinerolo – (5) Sigel Marsala)

(2) Megabox Vallefoglia – (7) Volley Soverato

(3) CBF Balducci HR Macerata – (6) Green Warriors Sassuolo

Serie A2 Femminile: dove vedere le partite

3^ GIORNATA

Venerdì 7 maggio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Omag S.G. Marignano – Acqua&Sapone Roma Volley Club ARBITRI: Piubelli-Jacobacci

Serie A2 Femminile: la classifica

Acqua & Sapone Roma Volley Club 64 (1); Lpm Bam Mondovì 63; Megabox Vallefoglia 55; CBF Balducci HR Macerata 53; Eurospin Ford Sara Pinerolo 52; Sigel Marsala 48; Green Warriors Sassuolo 46; Volley Soverato 43; Cuore Di Mamma Cutrofiano 42; Omag San Giovanni in Marignano 38 (1).

(tra parentesi le partite ancora da disputare)

Serie A2 Femminile