Bundesliga: la quindicesima giornata di ritorno

In Germania il campionato tedesco si appresta a mettere in scena la 15^ giornata del girone di ritorno.

Bundesliga: la partita del Bayern

A tre turni dalla fine, la corsa per il titolo potrebbe chiudersi già sabato, quando all’Allianz Arena scenderà in campo alle 18.30 il Bayern, che si giocherà il primo match-point per mettere in bacheca l’ennesimo Meisterschale della sua storia. Prima in classifica con 71 punti, la formazione bavarese ha sette lunghezze di vantaggio sulla seconda, il Lipsia, e potrebbe anche bastare un pareggio per festeggiare, a patto che il Lipsia non vinca la sua partita. A Monaco arriva il Borussia Moenchengladbach, per dare vita ad una classica del calcio tedesco. Gladbach settimo con 46 punti, con ancora qualche speranza di acciuffare un posto nella prossima Europa League.

Bundesliga: il Lipsia

Il Lipsia, invece, sarà di scena a Dortmund, contro un Borussia in corsa per un piazzamento in Champions, quinto posto a quota 55. Match in programma sempre sabato alle 15.30, proprio prima di quello dei bavaresi. Lipsia costretto a battere il Borussia per tenere viva ancora qualche speranza di titolo, aspettando, poi, l’esito dell’incontro di Monaco.

Bundesliga: il programma

VENERDÌ 7 MAGGIO

ore 20.30 Stoccarda-Augsburg

Sky Sport Collection

SABATO 8 MAGGIO

ore 15.30 Borussia Dortmund-Lipsia

Sky Sport 254

ore 18.30 Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach

Sky Sport Collection

DOMENICA 9 MAGGIO

ore 13.30 Colonia-Friburgo

Sky Sport Collection

ore 15.30 Eintracht Francoforte-Mainz

Sky Sport Collection

ore 18 Hertha Berlino-Arminia Bielefeld

Sky Sport Collection

Sky Sport