“Il diritto di sognare”

Sarah Pellizzari Rabolini “Il diritto di sognare” (ediz. alta leggibilità) in librearia dall’11 Maggio. La storia sa raccontare episodi di coraggio e lotta ai pregiudizi che possono ispirarci ancora oggi.

Questo libro parla di: Razzismo, Coraggio, discriminazione, amicizia.

Esce l’11 maggio “Il diritto di sognare” di Sarah Pellizzari Rabolini nella collana Oscar Primi Junior di Mondadori – Libri per Ragazzi. Le vicende quotidiane della dodicenne milanese Bea sono lo spunto per parlare di storia, di diritti civili, di coraggio e lotta ai pregiudizi.

Trama

Bea a scuola è brava, ma non è la numero uno e questo la infastidisce. Così scrive di chi, come lei, è un’eterna seconda. Come Claudette Colvin, una adolescente che negli anni Cinquanta si rifiutò di lasciare il posto sull’autobus a una donna bianca. Nove mesi dopo, Rosa Parks compì lo stesso gesto e divenne l’emblema del movimento per i diritti civili. Conoscere la protesta di Claudette è l’occasione per Bea di fare pace con le classifiche e far conoscere questa vicenda dimenticata.

L’autrice Sarah Pellizzari Rabolini racconta la genesi del libro

«Ho scoperto la storia di Claudette Colvin molti anni fa» – racconta l’autrice – «e ogni volta la raccontavo ai miei studenti perché sui libri di storia non c’era traccia. Poi ho raccolto le emozioni di una mia ex alunna: era una brava studentessa, ma non in tutte le materie otteneva voti alti. Ricordo di averle spiegato che non era necessario arrivare al primo posto del podio per realizzare qualcosa di importante per la sua vita. Le ho raccontato di Claudette e lei mi ha citato Malika Ayane, la cantante preferita di sua madre, una bravissima cantante, ma che non aveva mai vinto il Festival di Sanremo. Queste tre storie mi sono tornate in mente spesso e allora ho fatto come Bea, la protagonista del mio romanzo: le ho intrecciate e scritte. Ed ecco il risultato: il diritto di sognare!».

Il progetto di “Alta leggibilità” e le sue caratteristiche

Il diritto di sognare esce nella collana Alta Leggibilità che Mondadori propone con un progetto grafico adatto non solo ai lettori con disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche a tutti i ragazzi che hanno difficoltà ad accostarsi alla lettura. Un modo agevole per avvicinare i bambini e i ragazzi al piacere di leggere.

Queste sono le caratteristiche del progetto grafico ad alta leggibilità:

* l’uso della font leggimi. Creata nel 2006 da Sinnos con la collaborazione di neuropsichiatri, logopedisti e insegnanti, è studiata appositamente per chi ha difficoltà di lettura, ma risulta più facilmente leggibile per chiunque;

* l’interlinea e le spaziature tra le lettere sono più ampie del normale;

* il testo è sempre allineato a sinistra e le parole non vengono mai spezzate;

* la presenza di spaziature che segnalano la divisione dei paragrafi o di alcune

sequenze narrative, per facilitare la comprensione e dare obiettivi raggiungibili al lettore.

Per ulteriori informazioni sulla font leggimi e sul lavoro di Sinnos si può consultare il sito:

www.sinnos.org