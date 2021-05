E’ uscito giovedì 13 maggio, “Paradossalmente” (Label: Papa Musìque / Distribuzione: Believe Digital), il nuovo album del cantautore jazz “barisiliano” Dario Skèpisi.

Il disco, inserito all’interno della “Programmazione Puglia Sounds Record 2020/2021 – REGIONE PUGLIA FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”, è disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download.

Puglia e Brasile: osmosi musicale nell’arte di Dario Skèpisi

“Puglia e Brasile si incontrano nell’arte di Dario Skèpisi. Non è un semplice scambio di convenevoli ma una vera e propria osmosi musicale che fa scorrere musica e parole nelle due direzioni.” È con queste parole che il giornalista Max De Tomassi racconta “Paradossalmente” nella prefazione inserita sul libretto di questa terza opera da solista dell’artista barese, o barisiliano, come, per l’appunto, ama definirsi lo stesso Skèpisi.

Le dieci tracce del disco, che vedono la partecipazione di nomi d’eccezione del panorama jazz nazionale e internazionale, quali Gaetano Partipilo, Giuseppe Bassi, Agostino Marangolo, Mirko Signorile, Nando di Modugno, Pierluigi Balducci, Gianni Iorio, per citarne solo alcuni, porta a compimento un ciclo artistico che è riuscito a fondere perfettamente suoni e sonorità brasiliani alla lingua e alle storie baresi.

“Paradossalmente”, raccontato dall’artista

“Paradossalmente, scritto e pensato già da tempo e rimasto nel cassetto per diversi motivi, trova ora, secondo me, il momento giusto per venire alla luce. – racconta Skèpisi – L’intero album, pur contenendo sette brani in dialetto, ha, volutamente, un titolo in italiano, proprio per sottolineare una scelta musicale legata non al solo dialetto ma che, “paradossalmente”, grazie al linguaggio universale del mood brasil jazz, dello smooth jazz e del cantautorato, trova spazio oltre i confini della mia terra.”



La tracklist di Paradossalmente:

1. Paradossalmente, 2. Barisiliano, 3. Tìimbe nge vole, 4. Nel vento, 5. Cape Uastate, 6. U core de BBàre, 7. Amambarà, 8. U monde russe, 9. Padrone mio, 10. Soli.

Biografia:

Nato a Bari nel 1962, Dario Skèpisi è uno tra i cantautori e musicisti più originali del panorama della musica Pugliese. Laureato in Scienze Politiche con tesi in Sociologia della Musica, Skèpisi è da sempre affascinato dalla musicalità e dalla fonetica del dialetto barese e della cultura brasiliana. Ha così l’intuizione di unire testi inediti scritti nel dialetto della sua città con le armonie Bossanova e le calde sonorità Carioca. Questa sperimentazione si concretizza prima nell’album “Musicanima” (Helikonia/Egea, 2010) e in seguito in altri progetti nello stesso stile.

