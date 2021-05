Lo speciale evento live streaming di Denise Faro

La cantautrice italiana che ha conquistato l’oltreoceano

Denise Faro

Sabato 8 Maggio dalle ore 22.00 si esibirà per la prima volta in uno speciale evento live straming in diretta mondiale. Presenta il nuovo singolo “Evergreen” e altri brani del suo repertorio

Biglietti già disponibili

https://tix.to/denise_faro_live/

Live streaming mondiale di Denise Faro

Sabato 8 maggio a partire dalle ore 22.00 Denise Faro si esibirà per la prima volta in uno speciale evento live streaming in diretta mondiale.

L’artista presenterà il suo nuovo singolo “Evergreen”, un grido sincero contro la ricerca della perfezione, altri brani del suo repertorio e incanterà gli spettatori con un omaggio piano e voce ad alcuni artisti italiani.

Denise racconta

«Dopo un anno senza concerti, sono felicissima di “rincontraci” sul palco, seppure attraverso una telecamera! Un piccolo passo verso la normalità» – racconta Denise Faro.

È possibile acquistare i biglietti dell’evento che sarà trasmesso sulla piattaforma streaming Legato Events al seguente link: https://tix.to/denise_faro_live/

“Evergreen”

“Evergreen” racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste. Dopo anni passati tra Los Angeles e Messico l’artista è si è voluta circondare di un team tutto italiano. Il brano infatti è scritto e composto dalla stessa Denise insieme a Gianmarco Grande, Andrea Spigaroli e Martina Vinci e prodotto da Daniele Coro (Alessandra Amoroso) e Gianmarco Grande.

twitter.com/denisefaro

www.facebook.com/denisefaro/

www.tiktok.com/@denisefaro

www.instagram.com/denisefaro/?hl=it