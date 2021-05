“Litigare” il nuovo singolo di Scirocco in uscita

Scirocco, In uscita il nuovo singolo “Litigare”

L’introspezione del giovane artista campano

irrompe nella scena del nuovo pop italiano

Pre-save: forms.sonymusicfans.com/campaign/scirocco-litigare/

Litigare è il nuovo singolo di Scirocco

In uscita il 14 maggio per Futura Dischi. Dopo la pubblicazione del brano Liquirizia, entrato nella selezione di Scuola Indie di Spotify e primo capitolo in sodalizio con la label, Litigare è un brano che racconta un’emotività complessa, di parole non dette, di “cartelle di rimorsi”, nate dall’introspezione e dall’esistenzialismo del giovane artista campano.

Il nuovo pop italiano

Litigare, quella dimensione emotiva in cui il bene “è un errore di percorso”: in un mondo sociale che poggia le basi sull’individualismo, sull’assenza di contatto, sulle singolarità, anche lo scontro diventa luogo d’incontro. Così si finisce a litigare per provarsi, per trovarsi, per dirsi le cose che altrimenti verrebbero taciute.

Musicalmente ispirata da influenze del nuovo pop italiano, l’anima acustica e intima di Scirocco incontra in Litigare feedback, synth e pad elettronici, per un episodio musicale in cui scoprire tutto il talento delicato e introspettivo dell’artista.

Crediti

Scritta da Luca D’Agostino, prodotta da Luca D’Agostino con Stefano Bruno.