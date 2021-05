Moto GP: questo weekend a Le Mans

Su Sky appuntamento con la quinta tappa di MotoGP: da questo weekend si torna a correre sul circuito di Le Mans con il Gran Premio di Francia, in diretta domenica alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208), con la differita su TV8 alle 17.05. In Francia anche la seconda tappa della Moto E, E-pole sabato alle 16.10 su Sky Sport MotoGP. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e via internet, su NOW – il servizio in streaming di Sky – ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8.

Moto GP: telecronaca

La squadra di Sky Sport MotoGP – Guido Meda, vice direttore di Sky Sport e responsabile dei motori, racconta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 questo weekend ci sarà la coppia formata da Rosario Triolo e Federico Aliverti. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci sono Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.

Moto GP: programmazione

Giovedì 13 maggio

Ore 14.15: Paddock Live Pass

Ore 17: Conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 14 maggio

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 18: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

Sabato 15 maggio

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – Differita alle 15.35 su TV8

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.10: Moto E-Pole

Ore 17.30: conferenza stampa piloti

Ore 18: Paddock Live Show

Ore 18.30: Talent Time

Domenica 2 maggio

Ore 8.15: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10: Moto E-Race

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3 – Differita alle 14.05 su TV8

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2 – Differita alle 15.25 su TV8

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – Differita alle 17.05 su TV8

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

