La città spagnola di Siviglia si appresta a incoronare i grandi dello sport con il “Laureus World Sport Awards”, la manifestazione che ogni anno premia gli atleti (e non solo) che si sono particolarmente distinti nell’annata precedente. La cerimonia potrà essere seguita domani, a partire dalle ore 20, su Sky Sport Collection e in streaming su NOW, con il commento di Giovanni Bruno e Francesco Pierantozzi.

Laureus World Sport Awards: i premi

Scopriamo, dunque, a chi verranno assegnati i premi, grazie ai voti di grandi firme del giornalismo sportivo mondiale e a quelli dei membri dell’Accademy della Laureus, sia in campo maschile, che in campo femminile.

Laureus World Sport Awards: i nomi in corsa

Fra i tanti nomi illustri in corsa per il titolo di atleta dell’anno, figura anche la sciatrice italiana Federica Brignone, in un lotto di pretendenti che annovera, tra le altre, anche la tennista giapponese Naomi Osaka, la calciatrice francese Wendie Renard e la cestista americana WNBA Breanna Stewart, fra le donne. Tra gli uomini, da segnalare la stella NBA LeBron James, il calciatore polacco Robert Lewandowski, il tennista spagnolo Rafa Nadal e il pilota inglese di Formula 1, nonché attuale campione del mondo, Lewis Hamilton, questi ultimi due già vincitori in precedenza del Laureus.

Laureus World Sport Awards: l’Italia

L’Italia sarà anche rappresentata dalle due giovani tenniste liguri Vittoria Oliveri e Carola Pessina, divenute famose grazie al video girato mentre si allevano sui tetti di Finale Ligure nell’aprile dello scorso anno e che ha fatto il giro del mondo, tanto da portare qualche mese dopo sugli stessi tetti un’icona del tennis mondiale come Roger Federer a palleggiare con le due ragazzine. Realizzato in un periodo difficile a causa della pandemia, il video è in nomination come Momento sportivo dell’anno.

Laureus World Sport Awards: i grandi dello sport maschile

Oltre a Nadal e a Hamilton, tra i grandi dello sport maschile che nella loro carriera hanno ricevuto il World Sport Awards figura proprio lo svizzero Roger Federer, primatista assoluto con sei “lauree”, ma anche l’americano Tiger Woods, il tedesco Michael Schumacher e il giamaicano Usain Bolt, senza dimenticare i vari Lionel Messi, Novak Djokovic e Sebastian Vettel. Tra le donne, ricordiamo le americane Serena Williams e Lindsey Vonn, la russa Yelena Isinbayeva e la belga Justine Henin.

Laureus World Sport Awards: la fondazione

La Fondazione Laureus Sport for Good, fondata da Nelson Mandela, s’impegna nel sostenere i minori che vivono in condizioni di forte deprivazione economica e sociale attraverso il potere dello sport. I Laureus World Sports Awards premiano gli sportivi, uomini e donne, che si sono messi in evidenzia per i loro risultati nello sport e non solo.

Laureus World Sport Awards